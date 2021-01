Απίθανη Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε την Σοφία Κένιν και είναι στους "4" στο τουρνουά του Άμπου Ντάμπι.

Η Ελληνίδα τενίστρια με ανατροπή επικράτησε με 2-6, 6-2, 6-0 της Σοφίας Κένιν που είναι στο Νο4 του κόσμου και θα παίξει την Τρίτη στον ημιτελικό με την Αρίνα Σαμπαλένκα για μια θέση στον μεγάλο τελικό!

Αυτή είναι η πρώτη της νίκη απέναντι σε παίκτρια που είναι στο Νο4, η πέμπτη της top-5 και η 11η κόντρα σε παίκτρια του top-10. Αν και έως τις αρχές του 2ου σετ η Ελληνίδα είχε προβλήματα στο παιχνίδι της πέτυχε άλλη μια σπουδαία ανατροπή και κερδίζοντας 10 σερί γκέιμ πήρε τη νίκη!

Η Μαρία Σάκκαρη είχε 23 winners και 20 αβίαστα λάθη και η Σοφία Κένιν είχε 8-33! Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.31.

Η Σοφία Κένιν θυμίζουμε ότι μόλις το 2020 κατέκτησε το Australian Open ενώ έπαιξε και στον τελικό του Roland Garros.

Η Κένιν θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) στο 1ο σετ και θα φτάσει στο 2-0 κρατώντας το σερβίς της. Η Σάκκαρη με love service game μειώνει σε 2-1 και η Κένιν θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο για να φτάσει στο 3-1.

Η Αμερικανίδα θα πετύχει και 2ο μπρέικ για το 4-1 αλλά η Ελληνίδα θα πάρει πίσω το ένα από τα δυο μπρέικ και θα μειώσει σε 4-2. Η Κένιν θα φτάσει σε 3ο μπρέικ για το 5-2 και σε 27' θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Στο 2ο σετ, η Κένιν θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά η Σάκκαρη θα το σβήσει! Νέο μπρέικ για την Αμερικανίδα αλλά η Ελληνίδα δεν θα δεχτεί μπρέικ και θα πάρει τελικά το γκέιμ (1-0).

Θα κρατήσει το προβάδισμα (2-1 και 3-2) και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Η Κένιν θα σβήσει και τα 2 μπρέικ πόιντ και θα σβήσει και 3ο αλλά με την 4η προσπάθεια η Μαρία θα κάνει μπρέικ (4-2).

Με άσο θα ολοκληρώσει το 7ο γκέιμ (5-2) και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-2 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Θα κλείσει με άσο το 1ο γκέιμ και θα προηγηθεί με 1-0 στο 3ο σετ η Σάκκαρη. Με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και θα προηγηθεί με 3-0 κερδίζοντας το 7ο συνεχόμενο γκέιμ της στο παιχνίδι.

Με νέο μπρέικ θα πάει στο 4-0 και με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-0!

10 straight games! @mariasakkari takes out the No.1 seed Kenin, 2-6, 6-2, 6-0. #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/SyARcLFpkY

A decider it is! @mariasakkari takes the second set, 6-2.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/DSrBZCwmYd

— wta (@WTA) January 11, 2021