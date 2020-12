Στέφανος Τσιτσιπάς: Από "Next Gen" στο "Next Best Thing" (vid)

Η ATP λανσάρει μια νέα διαφημιστική καμπάνια για το τένις με τον τίτλο "This is Tennis" και φυσικά ένας εκ των πρωταγωνιστών της είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο 22χρονος Έλληνας που είναι στο Νο6 του κόσμου όπως αναφέρει η ATP από "Next Gen" είναι "Next Best Thing" και είναι από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στο χώρο του παγκόσμιου τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς "ανέβασε" το video στα social media και έγραψε: "Αναζητώ αυτή την αδρεναλίνη και τον ενθουσιασμό που με κάνει να συνεχίζω. Είμαι εκεί έξω για να αφήσω το σημάδι μου, μέρα και νύχτα. Χωρίς περισπασμούς, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς χρονοτριβές. Μένω υπομονετικός και εμπιστεύομαι το ταξίδι που μου δόθηκε".

