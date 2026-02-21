Χωρίς κάποιο απρόοπτο ολοκλήρωσε ο Πανσερραϊκός την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Ο Πανσερραϊκός «καίγεται» για βαθμούς στην αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, με τον Ζεράρ Σαραγόσα και τους παίκτες του να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι απουσίες είναι οι γνωστές και αφορούν τον τιμωρημένο Ιβάν και τους τραυματίες Αρμουγκόμ και Ουαγκέ.

Η αποστολή: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Βόλνει, Καρασαλίδης, Κάλινιν, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Ριέρα, Μπρούκς, Μασκανάκης, Καρέλης, Λιάσος, Τειχειρα, Μπιλέ, Σοφιανός.