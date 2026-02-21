ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες στη Super League Κ19.

Ο ΠΑΟΚ Κ19 απέδρασε από την έδρα της ΑΕΛ και συνεχίζει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Νίκες για την 22η αγωνιστική της Super League Κ19, σημείωσαν επίσης Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ.

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 0-1

Στο σάιτ του ΠΑΟΚ αναφέρεται: «Πέρασε από τη βροχερή Λάρισα η Κ19, κερδίζοντας 1-0 την ΑΕΛ στο ματς που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου για την 22η αγωνιστική της Super League.

Σε έναν κάκιστο αγωνιστικό χώρο, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να κάνει και τις ευκαιρίες, να έχει και δοκάρι (με τον Αρετή), να φτάσει και στο γκολ, στο 75', με τον Γραββάνη, έπειτα από την ασίστ του Παπανικόπουλου και τελικά να παραμείνει οδηγός στην κούρσα του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι είναι το εντός έδρας με τον Asteras AKTOR το προσεχές σαββατοκύριακο.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης, Αρετής (80′ Κρομμύδας), Γκιόκα, Παπαδημητρίου (68′ Γραββάνης), Τουρσουνίδης (80′ Παπαδόπουλος), Στύλος (58′ Παπανικόπουλος)».

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 1-2

Ο Παναθηναϊκός στην ιστοσελίδα του ανέφερε για τη νίκη επί του ΟΦΗ: «Την τέταρτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα πέτυχε η Κ19 του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-1 εκτός έδρας του ΟΦΗ, σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική της Super League Κ19. Το Τριφύλλι είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τους Τερζή και Μπόκο να πετυχαίνουν τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού.

Με πρέσινγκ ψηλά από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Κ19 του Τριφυλλιού δεν άφηνε τον ΟΦΗ να αναπτυχθεί. Το σκορ άνοιξε στο 29’ ο Παναθηναϊκός με τον Τερζή. Ο Μπόκος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τερζής με τακουνάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Πράσινοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες, ωστόσο πήγαν στο ημίχρονο προηγούμενοι με 1-0.

Πέντε λεπτά μετά τη σέντρα του δεύτερου μέρους, το Τριφύλλι πέτυχε και δεύτερο τέρμα, με τον Μπόκο αυτή τη φορά. Οι παίκτες του Δημήτρη Κοροπούλη αναπτύχθηκαν όμορφα, ο Ζέκα έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια και ο Μπόκος διαμόρφωσε από κοντά το 2-0. Ο ΟΦΗ το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 2-1, με τους Πράσινους να έχουν ακόμη δύο δοκάρια μέχρι το φινάλε και το σκορ να μην αλλάζει.

ΟΦΗ: Κουκουριτάκης, Σωμαράκης, Χεϊλυ, Λαγουδάκης, Μπαλάσης, Τούφας, Χνάρης, Αντωνακάκης, Ασμαριανάκης, Σιτμαλίδης, Δάρλας.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος (72’ Καρούζος), Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής (87’ Σώκος), Ζέκα (87’ Ανδριώτης), Νεμπής, Μπόκος, Μαρκεζίνης (75’ Λάβδας)».

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 4-0

Η αναφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία επιβλήθηκε με 4-0 εντός έδρας του Παναιτωλικού για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League K19.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους να πάρουν τη νίκη και προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Βενέτη ο Σαντής άνοιξε λογαριασμό με τα χρώματα του Ολυμπιακού και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 8′ ο Αλαφάκης είδε την κίνηση του Κότσαλου και ο τελευταίος με όμορφο πλασέ σημείωσε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο 36′ οι Πειραιώτες κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο τέρμα, με τον Σαντή να υποδέχεται την μπάλα έπειτα από πάσα του Πλειώνη και με πλασέ να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 3-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου συνέχισε να παίζει στον ίδιο ρυθμό και ουσιαστικά δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο για να γίνει απειλητικός.

Το τελικό 4-0 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε στο 66′ ο Βασιλακόπουλος, ο οποίος μετά από πάσα του Κάπελα έκανε όμορφο πλασέ στην απέναντι γωνία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Επόμενος αγώνας για τους Νέους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Βενέτης, Αλαφάκης (80′ Φράγκος), Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Πλειώνης (70′ Πλις), Κολοκοτρώνης (80′ Τρικαλιώτης), Κότσαλος, Σαντής (80′ Καλαϊτζίδης), Κάπελας (70′ Λάνα), Βασιλακόπουλος.

Παναιτωλικός (Χ. Ζαπάντης): Παπαζώης, Μενγίδης, Ασημακόπουλος, Λαζαρίδης, Παυλίδης (78′ Ξανθόπουλος), Γορογιάς (46′ Καρκαμάνης), Χότζα (61′ Αλμπάνης), Φερεκίδης (46′ Γκοτζάι), Κακιώνης (78′ Θανασιός), Βασιλείου, Σταμάτης».

ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της ομάδας της Βοιωτίας με ανατροπή. Ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ με τον Χύσα στο 49'. Η ΑΕΚ στο 57' είχε δοκάρι από εκτέλεση φάουλ του Παλαιολόγου και στην εξέλιξη της φάσης κεφαλιά άουτ του Τσαραμανίδη από θεση βολής.

Η ισοφάριση για την ΑΕΚ ήρθε στο 63' με πέναλτι του Ζουριδάκη. Στο 80' ο Γκολφίνος βρήκε τον Παλαιολόγου, ο οποίος σούταρε, απέκρουσε ο Σταματάκης προσωρινά και ο Πόριαζης στην επαναφορά έκανε το 2-1.

ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Σελλάς, Σαμουργασίδης, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος (58′ Γκολφίνος) Χριστακόπουλος, Παλαιολόγου, Ζουριδάκης (85′ Τζαμαλής) Πόριαζης (85′ Λούπας) Βλιώρας (75′ Ζούλιας).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Άρης - Κηφισιά 2-2

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 4-0

Αστέρας Aktor - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 0-1

Πανσερραϊκός - Βόλος 1-1

Βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 43

2. Παναθηναϊκός 38

3. Ολυμπιακός 35

4. ΑΕΚ 34

5. Ατρόμητος 31

6. Άρης 27

7. Αστέρας Aktor 27

8. Παναιτωλικός 21

9. Βόλος 19

10. Λεβαδειακός 13

11. ΟΦΗ 13

12. Πανσερραϊκός 10

13. Κηφισιά 8

14. ΑΕΛ 6

