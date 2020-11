Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προκρίνεται στον τελικό του ATP Finals .

Ο Ρώσος με ανατροπή θα κερδίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ράφα Ναδάλ με 3-6, 7-6 (4), 6-3 στον 3ο ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή στις 20:00 (Cosmote Sport 6) τον Ντομινίκ Τιμ στον μεγάλο τελικό.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έφτασε στο 4-0 στο ATP Finals 2020 αλλά θα έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στον Ντομινίκ Τιμ ο οποίος απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Είναι ο 2ος Ρώσος που φτάνει σε τελικό στο ATP Finals στο Λονδίνο. Το 2009 στην πρεμιέρα του Λονδίνου ο Νικολάι Νταβιντένκο έπαιξε στον τελικό και κέρδισε το τρόπαιο!

Ούτε ο Μεντβέντεφ ούτε ο Τιμ δεν έχουν τίτλο ATP Finals αλλά ο Αυστριακός ήταν και το 2019 στον τελικό. Όσο αφορά τον Ράφα Ναδάλ παραμένει χωρίς τίτλο μετά από 10 παρουσίες.

Μπρέικ και 1-0 ο Ναδάλ

Στο 1ο σετ και στο 3ο γκέιμ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα το σβήσει. Ο Ρώσος επιμένει φτάνει σε 2ο και σε 3ο μπρέικ αλλά δεν θα τα καταφέρει και ο Ισπανός θα προηγηθεί με 2-1.

Θα φτάσει στο 3-2 και στο 4-3 ο Ράφα Ναδάλ και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ. Θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3. Με το σερβίς του θα κλείσει σε 48' το σετ με 6-3.

Καθάρισε στο ται μπρέικ

Ξεκίνημα με love service game για τον Ρώσο στο 2ο (1-0) και διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ. Ο Ισπανός θα κάνει διπλό σφάλμα και θα ...χαρίσει το μπρέικ (2-0) στον Μεντβέντεφ. Χωρίς απώλειες θα υπερασπιστεί το σερβίς του και θα φτάσει στο 3-0.

Απαντά με love service game ο Ναδάλ (3-1) και ο Μεντβέντεφ με άσο θα κλείσει το 5ο γκέιμ (4-1). Στο 6ο γκέιμ ο Ρώσος θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ αλλά θα το σβήσει ο Ναδάλ και θα μειώσει σε 4-2.

Μπρέικ πόιντ για τον Ναδάλ στο 7ο αλλά θα το σβήσει με άσο ο Μεντβέντεφ. Νέο μπρέικ πόιντ και αυτή τη φορά θα φτάσει σε μπρέικ ο Ισπανός και θα μειώσει σε 4-3. Κερδίζει και 3ο σετ στη σειρά για να ισοφαρίσει σε 4-4 και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4.

Ο Ρώσος θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ και με την 1η θα φτάσει σε μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 5-5 και θα προηγηθεί με το σερβίς του με 6-5.

Θα οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ και ο Ρώσος με άσο θα φτάσει στο 3-1 και εν συνεχεία στο 4-1. Μειώνει σε 4-3 ο Ισπανός αλλά με λάθος του θα γίνει το 5-3 και ο Ρώσος θα έχει τριπλό σετ πόιντ.

Θα σβήσει το 1ο ο Ναδάλ αλλά θα ηττηθεί με 7-6 (4).

Ολοκλήρωσε την ανατροπή

Στο ξεκίνημα του 3ου σετ, ο Ναδάλ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 1-0 και με το σερβίς του θα φτάσει στο 2-1. Ο Ισπανός θα εξακολουθήσει να είναι μπροστά στο σκορ (3-2) και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ.

Ο Μεντβέντεφ θα έχει και 3η ευκαιρία και θα φτάσει σε μπρέικ (4-3). Με νέο μπρέικ θα κάνει το 6-3.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.35. Ο Μεντβέντεφ είχε 42 winners, 29 αβίαστα, 13 άσους και 4/11 μπρέικ πόιντ και ο Ναδάλ είχε 22 winners, 30 αβίαστα, 3 άσους και 3/4 μπρέικ πόιντ.

