Στον τελικό του ATP Finals του Λονδίνου προκρίθηκε για 2η συνεχόνενη χρονιά ο Ντομινίκ Τιμ.

Με την 300η νίκη καριέρας ο Αυστριακός (Νο3) απέκλεισε με 6-4, 6-7 (10), 7-6 (5) τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (20:00) στον τελικό με τον νικητή του αγώνα του Μεντβέντεφ με τον Ναδάλ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσβησε 5 ματς πόιντ (4 στο 2ο σετ) , προηγήθηκε με 4-0 στο τάι μπρέικ του 3ου σετ αλλά ο Ντομινίκ Τιμ έδειξε πως έχει αλλάξει επίπεδο και με μεγάλη ψυχραιμία κατάφερε να αποκλείσει τον Σέρβο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα

Την Κυριακή θα έχουμε νέο νικητή στο ATP Finals αφού κανείς από τους Τιμ, Ναδάλ, Μεντβέντεφ δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο. Ο Αυστριακός έχει μια συμμετοχή το 2019 σε τελικό αλλά ηττήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Αυτή είναι η 5η νίκη του Τιμ επί του Τζόκοβιτς σε 12 αγώνες.

Επιπλέον είναι η πρώτη ήττα του "Νόλε" σε ημιτελικό στο 2020 μετά από 6/6 νίκες. Έτσι ο Σέρβος κλείνει τη χρονιά με 41 νίκες όσες και ο Ρούμπλεφ (1οι) αλλά είναι οριστικά 2ος στους τίτλους αφού σταμάτησε στους 4 και ο Ρώσος έχει 5.

Μπρέικ στο φινάλε και 1-0

Στο 1ο σετ, μετά από το love service game του Ντομινίκ Τιμ (2-2), ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 3-2 και με 4-3. Με νέο love service game θα ισοφαρίσει σε 4-4 ο Αυστριακός και με δυσκολία θα φτάσει στο 5-5.

Ο Τιμ θα εκμεταλλευτεί το πρώτο μπρέικ πόιντ στον αγώνα και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-5 και με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 7-5 σε 51'.

Λύση το τάι μπρέικ

Στο 5ο γκέιμ του 2ου σετ ο Τιμ θα φτάσει πάλι πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Τζόκοβιτς θα το σβήσει και θα προηγηθεί με 3-2. Με love service game ο Αυστριακός θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο Τζόκοβιτς θα έχει το πρώτο του μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά ο Τιμ θα το σβήσει για να ισοφαρίσει σε 4-4. Χωρίς απώλεια πόντου ο Σέρβος θα κερδίσει το 9ο γκέιμ (5-4) και εν συνεχεία το 11ο (6-5).

Ο Σέρβος θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ στο 12ο. Θα τα σβήσει και τα 2 ο Τιμ και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ (6-6).

Έσβησε 4 m.p και ισοφάρισε

Ξεκίνημα με μίνι μπρέικ (1-0) για τον Τιμ και θα το πάρει πίσω ο Τζόκοβιτς (1-2) και θα προηγηθεί με 3-2. Νέο μίνι μπρέικ για το 4-2 αλλά θα ισοφαριστεί σε 4-4 και σε 5-5!

Με άσο θα βρει ματς πόιντ ο Τιμ αλλά θα το σβήσει ο Τζόκοβιτς. Θα έχει και 2ο ματς πόιντ αυτή τη φορά στο σερβίς του αλλά θα το σβήσει και πάλι ο Τζόκοβιτς (διπλό λάθος Τιμ) και θα φτάσει σε σετ πόιντ (8-7).

Το σβήνει ο Τιμ (8-8) και θα φτάσει σε 3ο ματς πόιντ. Ούτε αυτή τη φορά θα τα καταφέρει (9-9). Νέο ματς πόιντ (4ο) αλλά ο Τζόκοβιτς θα ισοφαρίσει σε 10-10. Τελικά ο Σέρβος με την 4η συνολικά ευκαιρία του θα κλείσει το σετ στο 7-6 (10).

Επέστρεψε και κέρδισε

Αρχίζει με love service game στο 3ο σετ ο Τιμ (1-0) και θα φτάσει στο 2-1. Με άσο θα κλείσει το 5ο γκέιμ για το 3-2 αλλά ο Σέρβος θα ισοφαρίσει με το σερβίς του σε 3-3 και 4-4.

Με λάθος του Τζόκοβιτς θα πάρει προβάδισμα με 5-4 αλλά ο Σέρβος θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Τιμ θα φτάσει στο 6-5 και ο Τζόκοβιτς θα στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Με διπλό λάθος του Τιμ ο Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει με μίνι μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 4-0. Μειώνει σε 4-2 ο Τιμ και ισοφαρίζει σε 4-4. Με άσο θα κάνει το 5-4 ο Αυστριακός και θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ.

Ο Σέρβος θα σβήσει το 1ο (5ο) αλλά με την 2η ευκαιρία θα κλείσει το σετ και θα προκριθεί.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.54'. O Τιμ είχε 50 winners και 39 αβίαστα και ο Τζόκοβιτς είχε 23-27. Οι πόντοι ήταν 119-115. Ο Αυστριακός είχε 1/2 μπρέικ πόιντ και 5-0 διπλά σφάλματα και ο Σέρβος 0/3 μπρέικ πόιντ.

SECOND THIEM LUCKY?! @ThiemDomi beats Djokovic 7-5 6-7 7-6 in an EPIC to reach his 2nd consecutive final at the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/TSnlVrNJ5H — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

BIG WIN TO REACH A BIG MILESTONE The moment @ThiemDomi beat Djokovic from 0-4 down in the deciding set breaker to reach the #NittoATPFinals final and record his 300th Tour-level victory! pic.twitter.com/ue0CsbE1Yo — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

ALL. TIED. UP @DjokerNole saves FOUR match points and takes the second set 7-6(10) vs Thiem!#NittoATPFinals pic.twitter.com/VUIKN2VHhG — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

Sending down MISSILES You won't see many sweeter strikes than these...@ThiemDomi #NIttoATPFinals pic.twitter.com/YOmpXiiBAC — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020