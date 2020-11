Την παρθενική νίκη του στην τελευταία ημέρα του ομίλου "London 2020" στο ATP Finals του Λονδίνου πέτυχε ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο 23χρονος Ρώσος μετά από τις ήττες από τον Ναδάλ και τον Τσιτσιπά στον όμιλο επικράτησε με 6-2,7-5 του Ντομινίκ Τιμ στην τελευταία αγωνιστική εκεί όπου ο Αυστριακός έπαιξε γνωρίζοντας από την Τρίτη ότι έχει προκριθεί στους "4".

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ ήταν πειστικός στον τελευταίο αγώνα του για το 2020 και έκλεισε με 41 νίκες (41-10) και 5 τίτλους. Ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να του πάρει και τα 2 ρεκόρ είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει 40 νίκες και 4 τίτλους αλλά συνεχίζει στο ATP Finals.

Ο Τιμ από την άλλη συνεχίζει και θα περιμένει στον ημιτελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Ζβέρεφ (20/11, 16:00, Cosmote Sport 6).

Ο Ρούμπλεφ ξεκινάει με μπρέικ (1-0) στο παιχνίδι και θα φτάσει με ευκολία στο 2-0. Με νέο μπρέικ θα πάει στο 3-0 και στο 4-0. Τελικά θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Στο 2ο σετ, και στο 3ο γκέιμ, ο Τιμ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Ρούμπλεφ με την 3η θα φτάσει σε μπρέικ (2-1). O Τιμ θα ανεβάσει στροφές και θα πάρει πίσω το μπρέικ στο 8ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 4-4.

Κρατάει το σερβίς του ο Αυστριακός (5-4) αλλά ο Ρώσος θα ισοφαρίσει σε 5-5. Με διπλό λάθος του Τιμ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ ο Ρούμπλεφ αλλά δεν θα τα καταφέρει. Νέο διπλό λάθος του Τιμ και νέο μπρέικ πόιντ για τον Ρώσο αλλά η κατάληξη θα είναι η ίδια.

Ο Ρούμπλεφ θα φτάσει και σε 3ο μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά με την 4η ευκαιρία του θα κάνει μπρέικ (6-5) και θα επικρατήσει με 6-2, 7-5 σε 1.15'.

A brilliant 2020 season ends with his FIRST #NittoATPFinals victory @AndreyRublev97 defeats group winner Thiem 6-2 7-5 pic.twitter.com/EflkXHk6sU

— Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2020