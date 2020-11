Στα ημιτελικά του ATP Finals 2020 προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ .

Ο Ρώσος (Νο4) επικράτησε στην 2η ημέρα του ομίλου "Τόκιο 1970" με 6-3, 6-3 του Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε στις 2 νίκες και σε συνδυασμό με την νίκη του Ζβέρεφ επί του Σβάρτσμαν έκλεισε μια θέση στα ημιτελικά του Σαββάτου (21/11).

Αυτή ήταν η 4η ήττα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο 2020 (40-4) και η 3η του σε 7 παιχνίδια κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Πάντως για πρώτη φορά ο Ρώσος επικρατεί με 2-0 σετ του Σέρβου!

Με τον Μεντβέντεφ να είναι ήδη στους "4" ο Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει 1 νίκη σε 2 αγώνες θέλει άλλη μια την Παρασκευή (20/11) απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ για να βρεθεί για 9η φορά στα ημιτελικά.

Όλα αυτά από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος στο περσινό ATP Finals 2019 είχε 0/3 στον όμιλο! Θυμίζουμε στα ημιτελικά έχει προκριθεί από την Τρίτη ο Ντομινίκ Τιμ.

Στο 1ο σετ, ο Μεντβέντεφ θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Τζόκοβιτς θα το σβήσει για να προηγηθεί με 2-1. Ο Ρώσος ισοφαρίζει σε 2-2 και 3-3 και θα φτάσει σε νέο διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ.

Ο Σέρβος θα το σβήσει αλλά ο Ρώσος θα φτάσει και σε 3ο και μετά από 11' θα κάνει μπρέικ (4-3). Με το σερβίς του πάει στο 5-3 και έχει σετ πόιντ στο 9ο γκέιμ στο σερβίς του Τζόκοβιτς.

Ο "Νόλε" με διπλό λάθος θα τον βγάλει από την δύσκολη θέση και με μπρέικ ο Ρώσος θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο σετ, ο Τζόκοβιτς σβήνει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά ο επίμονος Ρώσος θα πετύχει το μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-0! Στο 3ο γκέιμ θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα φτάσει στο 3-0!

Ο Σέρβος μειώνει σε 3-1 και ο Ρώσος παρά την πίεση κρατάει το σερβίς του (4-1). Το 5-2 είναι για τον Μεντβέντεφ ο οποίος θα τελειώσει στο 6-3!

Daniil looking dangerous@DaniilMedwed breaks Djokovic twice and takes the first set 6-3!#NittoATPFinals pic.twitter.com/J0nKwMBNjk

— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020