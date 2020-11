Ζβέρεφ - Σβάρτσμαν 2-1: Νίκη ελπίδας για τον Γερμανό (vids)

Την πρώτη του νίκη στο ATP Finals 2020 πέτυχε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο νικητής του 2018 επικράτησε σε 2.12' με 6-3,4-6,6-3 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν σ' αγώνα της 2ης ημέρας του ομίλου "Τόκιο 1970" και έχει καλές ελπίδες για να παίξει για 3η συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά.

Ο Γερμανός τενίστας περιμένει και το παιχνίδι του Τζόκοβιτς με τον Μεντβέντεφ αλλά σίγουρα θα θέλει νίκη με τον "Νόλε" την Παρασκευή για να προκριθεί. Από την άλλη ο Σβάρτσμαν ελπίζει σε θαύμα.

Αυτή είναι η 3η νίκη σε 5 αγώνες του Ζβέρεφ επί του Σβάρτσμαν.

Στο 1ο σετ, ο Ζβέρεφ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ, αλλά ο Σβάρτσμαν θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Αργεντινός θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1.

Με μπρέικ ισοφαρίσει σε 2-2 ο Γερμανός και θα φτάσει στο 3-2. Διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ για τον Ζβέρεφ ο οποίος θα το εκμεταλλευτεί και με μπρέικ θα κάνει το 4-2.

Ο Αργεντίνος μειώνει σε 5-3 και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ. Θα το σβήσει ο Ζβέρεφ και θα κλείσει και το σετ στο 6-3 μετά από 40'.

Με το ξεκίνημα του 2ου σετ, ο Σβάρτσμαν θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 1-0.

Είναι η σειρά του Γερμανού να σβήσει μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 1-1. Με μπρέικ ο Ζβέρεφ θα φτάσει στο 2-1. Μειώνει σε 3-2 ο Σβάρτσμαν και με μπρέικ ισοφαρίζει σε 3-3.

Το 4-3 είναι για τον πρωτάρη Ντιέγκο ο οποίος θα φτάσει στο 5-4. Ο Σβάρτσμαν θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ και με την 2η ευκαιρία θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Με μπρέικ ο Ζβέρεφ θα προηγηθεί με 3-2 στο 3ο σετ και θα φτάσει στο 4-2. Ο Σβάρτσμαν θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ και θα μειώσει σε 4-3.

Με φοβερό σμας ο Γερμανός θα φτάσει σε ματς πόιντ και με μπρέικ θα κλείσει το παιχνίδι (6-3).

Ο Ζβέρεφ είχε 30 winners και 38 αβίαστα και ο Σβάρτσμαν 21 winners και 26. Τα μπρέικ ήταν 5/12 και 3/9.

Back on track… @AlexZverev registers his first win of the 2020 #NittoATPFinals , defeating Schwartzman 6-3 4-6 6-3 in London pic.twitter.com/CUt0irBEGH

Level UP!

From 3-1 down in the set, Diego Schwartzman steals the second set 6-4 v Zverev to take us into a decider...#NittoATPFinals pic.twitter.com/H9U8PuP0ZH

— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020