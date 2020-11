Για 6η χρονιά στην σπουδαία καριέρα του ο Νόβακ Τζόκοβιτς τελειώνει στο Νο1 του κόσμου!

Ο Σέρβος τενίστας που ισοφάρισε τ ο ρεκόρ του Πιτ Σάμπρας είναι στο Λονδίνο για το ATP Finals και το απόγευμα της Κυριακής πριν από το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά παρέλαβε την κούπα για το Year End No1.

Θυμίζουμε ο Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει την Δευτέρα (16:00, Cosmote Sport 6) απέναντι στον Σβάρτσμαν τις προσπάθειες του στο ATP Finals.

@DjokerNole is Year-End for a record-equalling 6th time! #NittoATPFinals pic.twitter.com/gyMF8u1B7G

Legends of sport

Six year-end No. 1 finishes for @DjokerNole

Seven @F1 world titles for @LewisHamilton #NittoATPFinals pic.twitter.com/2DiggHJs5f

— ATP Tour (@atptour) November 15, 2020