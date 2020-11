Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ προπονήθηκαν μαζί το απόγευμα της Παρασκευής στο Λονδίνο.

O Σέρβος και ο Ισπανός είναι σε διαφοτερικό όμιλο στο ATP Finals και μπορεί να συναντηθούν είτε στον ημιτελικό, είτε στον τελικό στην O2 Arena στη γιορτή του τένις που θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στο Νο1 του κόσμου και 5 φορές νικητής στο ATP Finals και ο Ράφα Ναδάλ στο Νο2 και χωρίς τίτλο στο τουρνουά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ATP Finals 2020 : Οι «μονομάχοι» της O2 Arena (Top-8)

World No. 1 & World No. 2

What are these two talking about? @DjokerNole @RafaelNadal #NittoATPFinals pic.twitter.com/PaXfiFTFOS

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2020