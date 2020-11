O Ράφα Ναδάλ, ο Ντομινίκ Τιμ και ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα είναι οι αντίπαλοι του Στέφανου Τσιτσιπά στον όμιλο του ATP Finals που θα διεξαχθεί στην O2 Arena του Λονδίνου από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Ο νικητής του 2019 , Στέφανος Τσιτσιπάς, κληρώθηκε στο 2ο γκρουπ (London 2020) που είναι επικεφαλής ο Ράφα Ναδάλ και θ' αντιμετωπίσει τον Ντομινίκ Τιμ που κέρδισε στον περσινό τελικό αλλά και τον "νέο" αλλά πολύ ζόρικο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Το 2019 όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετείχε για πρώτη φορά στο ATP Finals και το είχε κατακτήσει είχε κληρωθεί πάλι με τον Ράφα Ναδάλ. Ήταν στο γκρουπ "Αντρέ Άγκασι" με τον Ισπανό, τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Πέρσι είχε κερδίσει τον Γερμανό και τον Ρώσο και είχε ηττηθεί στο 3ο παιχνίδι του ομίλου από τον Ράφα Ναδάλ.

Στο άλλο γκρουπ (Tokyo 1970) είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Οι αγώνες των γκρουπ θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 20 Νοεμβρίου. Κάθε ημέρα θα έχουμε δυο παιχνίδια (16:00, 22:00) και το Σάββατο 21/11 θα δούμε τους ημιτελικούς ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο τελικός.

Όλο το τουρνουά θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

A\ repeat of the 2019 final in the 2020 group stage?

Yes please @StefTsitsipas @ThiemDomi #NittoATPFinals pic.twitter.com/MgNl5go9xb

— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2020