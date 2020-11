Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίασεις του στο 2020 ο Γιανίκ Σίνερ.

Ο 19χρονος Ιταλός τενίστας που έφτασε έως τα προημιτελικά του Roland Garros συνεχίζει στους "8" του Sofia Open αφού απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Μαρκ Αντρέα Χούσλερ.

Στον 4ο προημιτελικό του στο 2020 θα παίξει στη Σόφια με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Από την άλλη στους "16" αποκλείστηκε ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ. Ο Καναδός τενίστας ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από τον Ιταλό Σαλβατόρε Καρούζο.

Welcome to the Caru-Show

World No.82 Salvatore Caruso earns the best win of his career as he dispatches Auger-Aliassime 6-4 6-4 #SofiaOpen pic.twitter.com/VpTTv05ORN — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2020

Frustration building for Felix Auger-Aliassime... The No.2 seed will have to come from behind as Salvatore Caruso takes the opening set 6-4.#SofiaOpen pic.twitter.com/OeJuly5RYY — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2020