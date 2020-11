ATP Finals: Για πρώτη φορά στους τελικούς ο Σβάρτσμαν (pic&vid)

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν εξασφάλισε το 8ο και τελευταίο εισιτήριο για το ATP Finals 2020 που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου στην O2 Arena στο Λονδίνο.

Ο Αργεντινός τενίστας μπορεί να ηττήθηκε στον προημιτελικό στο Paris Masters από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ αλλά ο αποκλεισμός του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα από τον Ράφα Ναδάλ του έδωσε και μαθηματικά το εισιτήριο.

Στα τελικά έχει προκριθεί για 2η συνεχόμενη χρονιά και ο κάτοχος του τίτλου , Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ για πρώτη φορά θα δούμε τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Oι τελικοί του 2020 θα φιλοξενηθούν στην κεκλεισμέων των θυρών O2 Arena και από το 2021 μετακομίζουν στο Τορίνο.

H οχτάδα του ATP Finals 2020:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς

2. Ράφα Ναδάλ

3. Ντομινίκ Τιμ

4. Ντανίλ Μεντβέντεφ

5. Στέφανος Τσιτσιπάς

6. Αλεξάντερ Ζβέρεφ

7. Αντρέι Ρούμπλεφ

8. Ντιέγκο Σβάρτσμαν

First ATP Masters 1000 final in Rome

First Grand Slam semi-final at Roland Garros

Debuts in Top 10 of @FedEx ATP Rankings

A well-deserved spot in the #NittoATPFinals for @dieschwartzman! pic.twitter.com/WNvxoTevaQ

