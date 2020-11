Paris Masters: Με ανατροπή στον ημιτελικό ο Ναδάλ (vids)

Στον 73ο ημιτελικό της καριέρας του σε Masters προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο 34χρονος Ισπανός απέκλεισε με ανατροπή με 4-6, 7-5, 6-1 τον συμπατριώτη του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα στον προημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) με τον νικητή του αγώνα του Ζβέρεφ με τον Βαβρίνκα.

Αυτή ήταν η 7η νίκη του Ναδάλ επί του Καρένιο Μπούστα σε 7 αγώνες και αυτός θα είναι ο 5ος ημιτελικός του σε 8 συμμετοχές στο Paris Masters.

Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η παράδοση δεν είναι μαζί του αφού στους 4 ημιτελικούς που έχει παίξει έχει 1 πρόκριση (2007) και 3 αποκλεισμούς.

Ο Ναδάλ εάν προκριθεί στον τελικό της Κυριακής θα κυνηγήσει το 36ο Masters του και την ισοφάριση του ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η ανατροπή του Ράφα

Στο 1ο σετ, ο Καρένιο Μπούστα θα κάνει μπρέικ στο 7ο γκέιμ (4-3) και θα φτάσει στο 5-3. Ο Ναδάλ πιέζει για μπρέικ αλλά δεν θα τα καταφέρει και θα χάσει το σετ με 6-4.

Ο Ράφα Ναδάλ θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ του 2ου σετ αλλά ο Καρένιο Μπούστα θα τα σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 4-4. Στο 12ο γκέιμ ο Ναδάλ θα έχει μπρέικ πόιντ και θα το εκμεταλλευτεί για να κλείσει με 7-5.

Στο 3ο σετ, ο Ναδάλ θα πετύχει μπρέικ στο 4ο γκέιμ (3-1) και με το σερβίς του θα φτάσει στο 4-1. Νέο μπρέικ για το 5-1 και θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του (6-1).

Ο Ναδάλ είχε 31 winner και 23 αβίαστα και ο Καρένιο Μπούστα 31 και 45.

Not to be denied @RafaelNadal battles back to take down Pablo Carreno Busta 4-6 7-5 6-1 to reach the semis in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/TNkll4VawQ — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2020

One to the good @pablocarreno91 takes the opener from Rafael Nadal 6-4 in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/rlGHkrPNKQ — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2020