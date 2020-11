Paris Masters: Το μήνυμα του Σβάρτσμαν στον Μαραντόνα (vid)

Μπορεί αυτές τις ημέρες να είναι στο Παρίσι και να κυνηγάει μέσω του Paris Masters μια θέση στο ATP Finals αλλά το μυαλό του Ντιέγκο Σβάρτσμαν είναι και στον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν έσπευσε να του ευχηθεί δημόσια.

Ο τενίστας έγραψε στην κάμερα "Δύναμη Ντιέγκο" και προσεύχεται για να είναι δυνατός ο "ήρωας" του.

Όσο αφορά το αγωνιστικό ο Σβάρτσμαν απέκλεισε με 7-5, 6-3 τον Ρισάρντ Γκασκέ και είναι στους "16" αλλά και σχεδόν με τα δυο πόδια στο ATP Finals μετά και από τον αποκλεισμό του Ματέο Μπερετίνι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντιέγκο Μαραντόνα: Συγχαρητήρια στον Σβάρτσμαν για τον τελικό της Ρώμης (pic)

Ντιέγκο Μαραντόνα: Ευχές από το τένις για τα γενέθλια του (vid)

From one Argentine to another... a message for Maradona@dieschwartzman pic.twitter.com/WilJnclBH8

— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2020