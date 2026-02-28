Θα έχουν ορισμένες ελλείψεις οι Σερραίοι στον αγώνα κόντρα στον σύλλογο του Ολυμπιακού το μεσημέρι της Κυριακής στο γήπεδό τους.

Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί του Σαββάτου στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό την Κυριακή 01/03 στις 16:00 στο Δημοτικό γήπεδο των Σερρών. Ο Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Βολνέϊ, Λύρατζης, Ρικέλμε, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Σαλάμ, Ομεονγκά, Παυλής, Λιάσος, Μπρούκς, Δοϊρανλής, Ριέρα, Σοφιανός, Τεχέϊρα, Μασκανάκης, Καρέλης και Ίβαν.

Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Κάλινιν, οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Ουαγκέ και οι Μαρίνος, Παυλής, Πουρλιοτόπουλος και Ρουμιάντσεβ. Επανέρχονται μετά την έκτιση των ποινών τους οι Σαραγόσα, Γκιόκας αλλά και ο Αντρέι Ίβαν.