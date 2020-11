Πόσες φορές έχουμε την ευκαιρία να ακούμε τον Στέφανο Τσιτσιπά να τραγουδά;

Ελάχιστες αλλά σ' αυτό το video θα τον δείτε να λέει δυο τραγούδια. Το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου και το «My Secret Combination» της Καλομοίρας.

Οι Γάλλοι με αφορμή τη συμμετοχή του στο Paris Masters του ζήτησαν να πει ένα τραγούδι-demo εάν θα συμμετείχε στην Eurovision.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θυμήθηκε το "My Number One" της Παπαρίζου που κέρδισε και τον διαγωνισμό αλλά δεν ήταν σίγουρος εάν ήταν το 2004 ή το 2005 και εν συνεχεία τίμησε την Καλομοίρα.

Στην ίδια συνέντευξη, αποθέωσε τους Παρθενούς Νήσους, τον Κουέρτεν και μετέφρασε από τα γαλλικά στα ελληνικά.

Drop EVERYTHING and watch @StefTsitsipas do his best @Eurovision audition

The star rocks the #PlayersBox #RolexParisMasters pic.twitter.com/EaebrdGiLC

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2020