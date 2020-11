Στους "32" του Paris Masters αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 του κόσμου και στο Νο2 του ταμπλό ηττήθηκε μετά από 3 ώρες και 16' με 7-6 (4), 6-7 (6), 7-6 (3) από τον Γάλλο Νο34 Ούγκο Ουμπέρ στον 2ο γύρο και συνεχίζει μόνο στο διπλό στο Παρίσι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έπιασε την απόδοση που θα ήθελε στο παιχνίδι αλλά κατάφερε στο τάι μπρέικ του 2ου σετ θα σβήσει τριπλό ματς πόιντ και να ισοφαρίσει. Τελικά ο Γάλλος που πρόσφατα κατέκτησε το τουρνουά στην Αμβέρσα ήταν νικητής στο 3ο σετ και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Μάριν Τσίλιτς .

Πλέον αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα τενίστα είναι να προετοιμαστεί κατάλληλα για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο ATP Finals που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου στην O2 Arena.

Τον πλήγωσαν τα λάθη!

Στο 1ο σετ ο Έλληνας τενίστας θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και ο Ουμπέρ θα μειώσει σε 3-1. Ο Γάλλος θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ και θα κάνει μπρέικ για να μειώσει σε 3-2.

Στο 6ο γκέιμ ο Γάλλος θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 3-3 και εκ νέου θα ισοφαρίσει σε 5-5. Ο Ουμπέρ θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει και θα προηγηθεί με 6-5!

Με δυο μίνι μπρέικ στο τάι μπρέικ ο Γάλλος θα φτάσει στο 4-1. Με άσο θα μειώσει σε 5-3 ο Τσιτσιπάς αλλά ο Ουμπέρ θα πάει στο 6-4 θα έχει διπλό σετ πόιντ και με την πρώτη ευκαιρία θα κλείσει το σετ στο 7-6 (4).

Ο Τσιτσιπάς έχει στο 1ο σετ 20 αβίαστα και 4 winners και ο Ουμπέρ 16-12. Τα μπρέικ είναι 1/3 (Ουμπέρ) και 1/5.

Έσβησε 3 ματς πόιντ και ισοφάρισε!

Στο 2ο σετ, με love service game θα ισοαφίσει σε 2-2 ο Τσιτσιπάς και ο Ουμπέρ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να πάει στο 3-2.

O Γάλλος θα σβήσει ακόμη ένα μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ και μετά από 9' θα το κερδίζσει και θα προηγηθεί με 4-3.

Στο 8ο γκέιμ είναι η σειρά του Έλληνα θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά ο Γάλλος θα φτάσει σε νέο μπρέικ πόιντ. Θα το σβήσει και αυτό αλλά ο Ουμπέρ θα έχει και 3η ευκαιρία αλλά δεν θα τα καταφέρει και πάλι!

Το 4ο μπρέικ πόιντ είναι γεγονός για τον Ουμπέρ όπως και η νέα ισοπαλία (40-40). Ο Στέφανος κερδίζει τελικά το πλεονέκτημα μετά από 4 σβησμένα μπρέικ πόιντ και με άσο θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Από το 0-30 στο 9ο ο Ουμπέρ θα φτάσει στο 5-4 αλλά ο Τσιτσιπάς με love service game θα ισοφαρίσει σε 5-5. Το 6-5 είναι για τον Γάλλο αλλά ο Έλληνας θα στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ουμπέρ θα προηγηθεί με 5-1 και θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ (6-3). Ο Τσιτσιπάς θα τα σβήσει και τα 3 και θα επικρατήσει με 7-6 (6)!

Νικητής στο θρίλερ!

O Γάλλος θα ξεκινήσει με μπρέικ στο 3ο σετ και θα πάει στο 3-1 και με 2 άσους θα μειώσει σε 3-2 ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και με winner θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ για να προηγηθεί με 4-3. Ο Ουμπέρ θα κλείσει το γκέιμ με άσο για το 4-4 και εν συνεχεία θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Με νέα ρακέτα και με love service game ο Τσιτσιπάς θα πάρει προβάδισμα με 6-5 και ο Γάλλος θα στείλει και το 3ο σετ σε τάι μπρέικ.

Θα προηγηθεί με 3-1 και 4-2 ο Ουμπέρ και θα κλείσει στο 7-6 (3).

The second seed is out @HumbertUgo outlasts World No.6 Stefanos Tsitsipas 7-6 6-7 7-6 for his biggest career win on a hard court. #RolexParisMasters pic.twitter.com/GmfOYXBs90 — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2020

Ugo strikes back @HumbertUgo sends a bullet down the line in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/p9CBer7ai0 — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2020