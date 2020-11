Την πρώτη του προπόνηση στο Μπερσί στο Παρίσι πραγματοποίησε την Κυριακή ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 του κόσμου αλλά στο Νο2 του ταμπλό στο Paris Masters που αρχίζει την Δευτέρα (2/11) θα συμμετάσχει για 4η φορά στο Paris Masters έχοντας ως μεγαλύτερη επιτυχία τον προημιτελικό του 2019 όπου αποκλείστηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που αποκλείστηκε στη Βιέννη από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του στον 2ο γύρο τον νικητή του αγώνα του Κάσπερ Ρουντ με τον Ούγκο Ουμπέρ και συναντά μονάχα στον τελικό τον Ράφα Ναδάλ.

Εκτός από το απλό ο Έλληνας τενίστας θα συμμετάσχει και στο διπλό με παρτενέρ τον Κουρέσι και θα παίξουν στον 1ο γύρο με τους Τζέιμι Μάρεϊ/ Νιλ Σκούμπσκι.

@StefTsitsipas has just landed in Paris! Premier entraînement sur le central pour Tsitsipas #RolexParisMasters pic.twitter.com/NG7g2aQaml

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 1, 2020