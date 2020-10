Vienna Open: Τελικός Νο5 στο 2020 για τον Ρούμπλεφ (vid)

Στον 5ο τελικό του στο 2020 θα παίξει την Κυριακή στην Βιέννη ο Αντρέι Ρούμπλεφ .

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης στο Tour και το δείχνει και στο Vienna Open.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ πήρε το εισιτήριο για τον τελικό αφού απέκλεισε τον "λαβωμένο" Κέβιν Άντερσον ο οποίος εγκατέλειψε στο 6-4, 4-1 λόγω ενοχλήσεων στο δεξί πόδι.

Αυτός θα είναι ο 9ος τελικός καριέρας και ο 5ος στο 2020 για τον Ρώσο ο οποίος έχει 4/4 τίτλους στη σεζόν (Αδελαϊδα, Ντόχα, Αμβούργο, Αγία Πετρούπολη) και θα παίξει την Κυριακή (15:00, Cosmote Sport 6) με τον νικητή του αγώνα του Σονέγκο με τον Έβανς.

Εάν ο Ρούμπλεφ κατακτήσει τον τίτλο θα φτάσει στους 7 στην καριέρα του και θα ξεπεράσει στο 2020 τον Νόβακ Τζόκοβιτς (4 τίτλους) αφού θα έχει 5!

Στο 1ο σετ, ο Ρούμπλεφ θα φτάσει σε μπρέικ στο 10ο γκέιμ και θα επικρατήσει με 6-4.

Στο 2ο, ο Κέβιν Άντερσον αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί πόδι του και δεν είναι στην ίδια κατάσταση αλλά αποφασίζει να συνεχίσει μετά από το ιατρικό τάιμ άουτ στις αρχές του 2ου γκέιμ.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα πετύχει μπρέικ με την επανέραρξη (2-0) και θα φτάσει στο 3-0. O Άντερσον σφίγγει τα δόντια και μειώνει σε 3-1 αλλά θα εγκαταλείψει μετά από το 4-1.

Get better soon, @KAndersonATP

Anderson's retirement means Andrey Rublev is through to his fifth final of 2020 pic.twitter.com/vNUIJz4OzB

— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2020