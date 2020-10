Στον 2ο γύρο του Vienna Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας αν και ξεκίνησε μουδιασμένα και δεν πιέστηκε λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του επικράτησε με 6-7 (3), 6-3, 6-4 του Γερμανού (Νο34) Λέναρντ Στρουφ και θα παίξει την Πέμπτη (Cosmote Sport 6) απέναντι στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για μια θέση στους "8" στο Vienna Open.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της καριέρας του Στέφανου Τσιτσιπά ως Νο5 στον κόσμο αφού τον Αύγουστο του 2019 όταν είχε βρεθεί ξανά στο Νο5 είχε ηττηθεί στο Rogers Cup από τον Χουρκάτς.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.52'. Οι πόντοι ήταν 94-83 και οι άσοι 12-10 για τον Έλληνα. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/5 και 0/3.

Στο 1ο σετ, ο Στρουφ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά, για να προηγηθεί με 1-0 και με love service game θα φτάσει στο 2-1. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 3-3 αλλά ο Γερμανός θα φτάσει στο 4-3.

Με 2 άσους στο 8ο γκέιμ ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 4-4. Στο 10ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει 3 σετ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Ο Γερμανός δεν θα το βάλει κάτω και με love service game θα πάρει κεφάλι με 6-5 αλλά ο Έλληνας "απαντά" με το ίδιο νόμισμα και στέλνει το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Στρουφ θα προηγηθεί με 4-2 και 5-3 και θα φτάσει σε τριπλό σετ πόιντ (6-3). Εκεί θα χρειαστεί το σμας του για να κλείσει το σετ στο 7-6(3).

Στο 2ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game θα φτάσει στο 2-1 αλλά ο Λέναρντ Στρουφ με το 2ο love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2.

O Έλληνας τενίστας με το σερβίς του θα προηγηθεί με 4-3 και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3!

Με υπομονή στο σερβίς του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επικρατήσει με 6-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πετύχει πρώτος μπρέικ (2-1) και ο Λέναρντ Στρουφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ για να μειώσει σε 3-2.

Με love service game ο Έλληνας τενίστας θα φτάσει στο 5-3 και με το σερβίς του θα κλείσει το σετ και τον αγώνα στο σερβίς του (6-4).

Αυτή είναι η 5η του ανατροπή μέσα στο 2020 αλλά τον περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Βούλγαρο σε λίγες ώρες.

Maybe time for a pit stop and a new set of tires, @Struffitennis?

#ErsteBankOpen pic.twitter.com/UkGIA7OyYT

— Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2020