Vienna Open: Με Ντιμιτρόφ στον 2ο γύρο εάν περάσει ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Βούλγαρος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του Vienna Open εάν ξεπεράσει την Τετάρτη στην πρεμιέρα του το εμπόδιο του Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Ο Ντιμιτρόφ στην πρεμιέρα του απέκλεισε με 7-6 (6), 6-3 τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ και ίσως παίξει ξανά μετά από το Roland Garros και στη Βιέννη με τον Έλληνα που είναι για ακόμη μια εβδομάδα στο Νο5 του κόσμου.

Θύμα έκπληξης έπεσε ο Ντένις Σαποβάλοφ ο οποίος αποκλείστηκε με 6-4, 7-5 από τον Γιούρο Ροντιόνοφ και έτσι δεν έχει πλέον ελπίδες πρόκρισης για το ATP Finals.

Από την άλλη, ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε με 6-3, 6-2 τον Νόρμπερτ Γκόμπος στην πρεμιέρα του στο Vienna Open ενώ ο Καρένιο Μπούστα είναι και αυτός στους "16" αφού ο Γκαέλ Μονφίς αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στο 6-1, 2-0.

Στους "16" είναι και ο Μπόρνα Τσόριτς που έβγαλε νοκ άουτ τον Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 6-4 και ο Κέβιν Άντερσον που απέκλεισε τον Ντένις Νόβακ με 6-7 (2), 6-4, 7-6 (6)

Grigor off the mark in Vienna @GrigorDimitrov overcomes Khachanov 7-6 6-3 to progress at the #ErsteBankOpen pic.twitter.com/gZVCIx8N1i

— Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2020