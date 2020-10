Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελπίζω να φτάσω στο ιστορικό Νο1 τον Μάρτιο» (vid)

Εάν ο Νόβακ Τζόκοβιτς φτάσει στα προημιτελικά στο Vienna Open που αρχίζει την Δευτέρα (26/10) στην Αυστρία θα είναι και μαθηματικά στο Νο1 του κόσμου στο τέλος του 2020 και θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του Πιτ Σάμπρας που είχε 6 Year-End No1.

Από την άλλη ο Σέρβος που επέστρεψε στην Βιέννη για πρώτη φορά μετά από το 2007 και θα παίξει στην πρεμιέρα με τον φίλο του Φίλιπ Κραϊνοβιτς θέλει να συνεχίσει στο Νο1 έως τον Μάρτιο (8/3) για να ξεπεράσει το ρεκόρ των 310 εβδομάδων στο Νο1 που έχει ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Σέρβος τενίστας μίλησε για όλα αυτά και για άλλα πολλά στη Βιέννη. «Αφήνω τη συζήτηση για το θέμα του GOAT στους άλλους, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ προσπαθώ να παραμείνω στο Νο.1.

Ο Σάμπρας ήταν το είδωλό μου όταν μεγάλωνα και θα είναι απίθανο να ισοφαρίσω το ρεκόρ του. Το προσωρινό σύστημα βαθμολόγησης θα ισχύει έως και τον Μάρτιο, που για μένα προσωπικά είναι θετικό, επειδή έχω κερδίσει πολλούς βαθμούς σε αυτή την περίοδο.

Θα ήταν διαφορετικά αν δεν εφαρμοζόταν, ωστόσο είναι ίδιοι οι κανόνες για όλους τους παίκτες. Ελπίζω να φτάσω το ιστορικό Νο.1 τον Μάρτιο, αλλά τα πάντα είναι απρόβλεπτα», είπε ο 32χρονος τενίστας.

Σχετικά με το επίπεδο στη Βιέννη όπου συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Τιμ, Τσιτσιπάς, Μεντβέντεφ είπε: « Είναι εξαιρετικά δυνατό το ταμπλό και σέβομαι πολύ τον Τιμ, του άξιζε το Grand Slam περισσότερο από κάθε άλλον παίκτη χωρίς Grand Slam τίτλο αυτή τη στιγμή . Είναι όμως μακρύς ο δρόμος μέχρι τον τελικό, το θέλουμε και οι δυο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα τη φορά».

Ο Ντομινίκ Τιμ ήταν ο νικητής στο Vienna Open το 2019.

World No. 1 @DjokerNole back in Vienna for the first time since his 2007 title

(via @ErsteBankOpen) pic.twitter.com/mwoYDFAbx2

— ATP Tour (@atptour) October 25, 2020