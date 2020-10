European Open: Τελικός Ντε Μινόρ - Ουμπέρ στην Αμβέρσα (vids)

Ένας Γάλλος και ένας Αυστραλός θα κοντραριστούν στον τελικό του European Open στην Αμβέρσα ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (17:00, Cosmote Sport 6).

O Ούγκο Ουμπέρ χρειάστηκε 3 ώρες και 12' και να σβήσει 4 ματς πόιντ για να αποκλείσει στον ημιτελικό με 4-6, 7-6 (7), 6-4 τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς.

Αυτός θα είναι ο 2ος τελικός καριέρας για τον 22χρονο Ουμπέρ ο οποίος τον Ιανουάριο κατέκτησε τίτλο στο Όκλαντ.

Από την άλλη ο Άλεξ Ντε Μινόρ απέκλεισε με 7-6(4), 6-7(3), 6-4 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον άλλο ημιτελικό και θα παίξει στον 7ο τελικό (1ος 2020) της καριέρας του έχοντας 3 νίκες και 3 ήττες έως σήμερα.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση Ουμπέρ-Ντε Μινόρ στο Tour.

Demon on a mission @alexdeminaur comes through a tough battle with Dimitrov 7-6 6-7 6-4 to reach his first ATP final in 2020! #EuropeanOpen2020 pic.twitter.com/3cASaQjAqN

— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2020