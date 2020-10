Σάκκαρη: Πρεμιέρα με την Πλίσκοβα στην Οστράβα

Την Κριστίνα Πλίσκοβα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά της Οστράβα που αρχίζει την Δευτέρα (19/10).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο τελευταίο τουρνουά του 2020 είναι το φαβορί απέναντι στην αδελφή της Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο2). Εάν περάσει το εμπόδιο της Πλίσκοβα θα παίξει με το Νο1 του ταμπλό, την Ελίνα Σβιτολίνα.

Στη συνέχεια στον 3ο γύρο ίσως συναντήσει την Πέτρα Μάρτιτς. Το τουρνουά είναι κατηγορίας Premier και συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Καρολίνα Πλίσκοβα, η Ελίνα Σβιτολίνα, η Βικτόρια Αζαρένκα, η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στο τελευταίο της παιχνίδι με την Κριστίνα Πλίσκοβα που ήταν και ο πρώτο της μετά από την διακοπή λόγω του covid-19 η Σάκκαρη είχε ηττηθεί στο Παλέρμο.

