Τελικός Νο5 για την Ριμπάκινα στο 2020! (vids)

Το εισιτήριο για τον τελικό στο διεθνές τουρνουά στο Στρασβούργο εξασφάλισε η Έλενα Ριμπάκινα.

Η Καζάκα που είναι στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-3, 6-4 στον ημιτελικό την Νάο Χιμπίνο η οποία μια ημέρα πριν είχε κάνει την μεγάλη έκπληξη και έβγαλε νοκ άουτ την Γέλενα Οσταπένκο.

Αυτός είναι ο 5ος τελικός της 21χρονης στο 2020. Έχει κερδίσει στο Χόμπαρτ (Αυστραλία) αλλά ηττήθηκε σε Αγία Πετρούπολη, Σενζεν και Ντουμπάι.

Στον τελικό θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Ελίνα Σβιτολίνα με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η τελευταία απέκλεισε με 2-6, 6-3, 6-3 την Σινιάκοβα σ' ένα παιχνίδι που διακόπηκε την Πέμπτη και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

She makes the final in Strasbourg with a 6-3, 6-4 win over Hibino. #IS20 pic.twitter.com/Fv790hplwI

Elena Rybakina saved break points early in the first set, then wins it, 6-3, against Hibino in the Strasbourg semifinals. #IS20 pic.twitter.com/xVhgXJ70IL

— wta (@WTA) September 25, 2020