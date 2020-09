Στον πρώτο της ημιτελικό σε χωμάτινη επιφάνεια προκρίθηκε η Νάο Χιμπίνο.

Η 25χρονη Ιαπωνέζα (Νο84) απέκλεισε με 7-6 (2), 7-6 (4) την νικήτρια του Roland Garros 2017 Γέλενα Οσταπένκο και θα παίξει το Σάββατο με την Έλενα Ριμπάκινα.

Από την άλλη η Ελίνα Σβιτολίνα επικράτησε με 6-4, 6-3 την Τάιχμαν και θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Σαμπαλένκα με την Σινιάκοβα που διακοπήκε λόγω βροχής στο 6-2, 1-2 (Σινιάκοβα) και θα συνεχιστεί το πρωί του Σαββάτου.

