Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Hamburg European Open σφράγισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας στην πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά έφτασε στους "8" και την Παρασκευή (Cosmote Sport 6) θα παίξει με τον Σέρβο Ντούσαν Λάγιοβιτς (6-1, 6-2 τον Κάτσανοφ) για μια θέση στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Για να φτάσει στον προημιτελικό απέκλεισε με 7-5, 6-4 τον Πάμπλο Κουέβας και έτσι έφτασε στις 3 νίκες σε ισάριθμα παινχίδια απέαντι στον Ουρουγουανό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την αποθέωση στο φινάλε του αγώνα από τους θεατές ανάμεσα στους οποίους ήταν και πολλοί Έλληνες που μένουν μόνιμα στο λιμάνι της Γερμανίας.

Έφτανε ένα μπρέικ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο 1ο σετ θα προηγηθεί με πολύ υψηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς με 3-2 και με 4-3. Στο 9ο γκέιμ ο Πάμπλο Κουέβας θα έχει 4 μπρέικ πόιντ αλλά ο Έλληνας τενίστας θα τα σβήσει όλα και θα φτάσει στο 5-4.

Ο Ουρουγουανός θα ισοφαρίσει σε 5-5 αλλά ο Έλληνας θα σβήσει νέο μπρέικ πόιντ για το 6-5.

Ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε σετ πόιντ και ο Κουέβας με διπλό λάθος θα του δώσει το μπρέικ και μαζί και το σετ. Ο Κουέβας έχει 0/5 μπρέικ πόιντ και ο Τσιτσιπάς 1/1.

Έκλεισε το παιχνίδι

Στο 2ο με love service game ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 3-2 και με άσο θα φτάσει στο 4-3. Με νέο love service game θα κάνει το 5-4 ο Έλληνας τενίστας και με μπρέικ θα κλείσει το παιχνίδι με 6-4!

Ο Στέφανος έσβησε 5/5 μπρέικ πόιντ και είχε το απόλυτο 2/2 σε μπρέικ πόιντ.

Career matches played in Hamburg: 2

Career matches won in Hamburg: 2@StefTsitsipas comes through a tricky encounter with Cuevas 7-5 6-4 to advance into the last 8 on his #HamburgOpen debut pic.twitter.com/mmM5QVJDSt

— Tennis TV (@TennisTV) September 24, 2020