Το εισιτήριο για τους "16" του European Open που διεξάγεται στο Αμβούργο "σφράγισε" το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας με σπουδαία εμφάνιση επικράτησε στον 1ο γύρο με 6-3, 6-1 του Βρετανού Ντάνιελ Έβανς και θα παίξει την Πέμπτη με τον Ουρουγουανό Πάμπλο Κουέβας.

Μετά και από τον αποκλεισμό του Ντανίλ Μεντβέντεφ στην πρεμιέρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πλέον ο κορυφαίος στο ταμπλό και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο τελευταίο τουρνουά πριν από το Roland Garros που αρχίζει στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με μπρέικ με 3-1 και θα κρατήσει το σερβίς του έως το φινάλε για να το κλείσει με 6-3.

Στο 2ο σετ ο Έλληνας θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 1-1 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1!

Με σοβαρότητα και με πείσμα θα φτάσει σε 2ο μπρέικ στο 5ο γκέιμ (4-1) και με το 3ο μπρέικ θα τελειώσει το παιχνίδι στο 6-1.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 59'. Οι winners ήταν 24-6 και τα αβίαστα λάθη 12-11. Οι άσοι ήταν 4-0 για τον Έλληνα τενίστα.

Through in a Tsitsi-flash

On his Hamburg debut, @StefTsitsipas dispatches Evans 6-3 6-1 to set up a quarter-final clash with Pablo Cuevas!#HamburgOpen pic.twitter.com/Wma2SAUWBZ

— Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2020