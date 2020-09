Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα είναι ο παίκτης που θα πρέπει να κερδίσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό της Δευτέρας (18:00, Cosmote Sport 6) στο Italian Open της Ρώμης για να κατακτήσει τον 81ο τίτλο της καριέρας του και τον 36ο σε Masters που θα είναι ρεκόρ!

O 28χρονος Αργεντινός ο οποίος μια ημέρα πριν έβγαλε νοκ άουτ τον Ράφα Ναδάλ απέκλεισε μετά από 3 ώρες και 16' με 6-4, 5-7, 7-6 (4) τον Ντένις Σαποβάλοφ και θ' αγωνιστεί στον 1ο τελικό Masters της καριέρας του.

O Ντιέγκο θα παίξει στον 9ο τελικό της καριέρας του (3 τίτλοι) και ο Νόβακ στον 115ο έχοντας κερδίσει 80 τίτλους εκ των οποίων οι 35 είναι Masters. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι έτοιμος για τον 52ο τελικό Masters και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν για τον 1ο.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Σέρβος έχει 4-0 νίκες. Δεν έχουν παίξει ποτέ σε τελικό ενώ στο χώμα έχουν 2 παιχνίδια. Το 2019 στον ημιτελικό ο Τζόκοβιτς θα επικρατήσει με 6-3, 6-7 (2), 6-3 και το 2017 θα νικήσει στο Roland Garros με 5-7,6-3,3-6,6-1,6-1.

Ο Σέρβος έχει κερδίσει τον τίτλο στη Ρώμη το 2008, το 2011, το 2014 και το 2015 ενώ έχει και 5 χαμένους τελικούς (2009, 2012, 2016, 2017, 2019).

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Σβάρτσμαν είναι καλύτερος και με 2 μπρέικ (2-1, 6-4) θα το κατακτήσει.

Τα πράγματα αλλάζουν στο 2ο αφού ο Σαποβάλοφ φτάνει πρώτος σε μπρέικ (3-2) αλλά θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 4-3. Ο Αργεντινός θα πάρει το μπρέι πίσω για το 5-5 αλλά ο Σαποβάλοφ θα κάνει μπρέικ στο μπρέικ (6-5)!

Ο Ντιέγκο δεν θα εκμεταλλευτεί το μπρέικ πόιντ και ο Καναδός θα ισοφαρίσει σε 1-1 (7-5).

Στο 3ο σετ και στο 2ο γκέιμ ο Σαποβάλοφ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και μετά από "μάχη" 11' θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Καναδός με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 αλλά ο αντίπαλος του θα του... σπάσει το σερβίς για το 2-2!

Με πείσμα ο Ντένις θα φτάσει στο 0-40 και έχει τριπλό μπρέικ πόιντ το οποίο και θα εκμεταλλευτεί για το 3-2 και θα φτάσει με το σερβίς του στο 4-2. O Σαποβάλοφ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Σβάρτσμαν θα φτάσει σε μπρέικ (3η προσπάθεια) στο 4-4!

Διπλό μπρέικ πόιντ αμέσως για τον Σαποβάλοφ ο οποίος όμως θα το απωλέσει αλλά θα αξιοποιήσει την επόμενη ευκαιρία και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4.

Νέο μπρέικ από τον Σβάρτσμαν (5-5) και το 6-5 είναι για τον Αργεντινό. Ο Καναδός θα κρατήσει το σερβίς του και θα στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ .

Ο Σαποβάλοφ ξεκινά με μίνι μπρέικ (1-0) και το παίρνει πίσω για το 1-1 ο Σβάρτσμαν. Νέο μίνι μπρέικ (2-1) για τον Ντιέγκο και με το φιλέ του αντιπάλου του θα φτάσει στο 3-1.

Στο 4-2 με νέο μίνι μπρέικ αλλά θα το πάρει πίσω ο Καναδός για το 4-4. Άουτ του Σαποβάλοφ και 6-4 για τον Σβάρτσμαν ο οποίος θα κλέισει το σετ στο 7-6 (4).

Ο νικητής είχε 113 πόντους και ο χαμένος 112!

