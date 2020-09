Στον 10ο τελικό του στο Italian Open και στον 52ο σε Masters θα παίξει την Δευτέρα (18:00, Cosmote Sport 6) ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος (Νο1) απέκλεισε με 7-5, 6-3 τον 21χρονο Κάσπερ Ρουντ ο οποίος έπαιξε στον πρώτο ημιτελικό του σε Masters και απέναντι στον νικητή του αγώνα του Σβάρτσμαν με τον Σαποβάλοφ θα διεκδικήσει τον 5ο τίτλο του στη Ρώμη.

Εάν τα καταφέρει θα γίνει ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία με 36 τίτλους Masters αφού θα ξεπεράσει τον Ράφα Ναδάλ που είναι σήμερα μαζί του στην κορυφή με 35.

Στο τέλος μίλησε η εμπειρία

Στο 1ο σετ ο Ρουντ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (2-1) και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ (11') για να προηγηθεί με 4-2.

Ο Νορβηγός θα έχει διπλό σετ πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά ο Σέρβος θα το σβήσει και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Τζόκοβιτς θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ και με "καταιγισμό" άσων θα προηγηθεί με 6-5. Με μπρέικ ο Σέρβος θα κλείσει το 1ο σετ με 7-5!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο διαιτητής υπέπεσε σε 3 λάθη κατά του Τζόκοβιτς στο 1ο σετ που αποδείχθηκαν με την βοήθεια της τεχνολογίας

Ίδρωσε αλλά προκρίθηκε

Στο 3ο γκέιμ του 2ου σετ ο "Νόλε" θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 2-1 μετά από "μάχη" 10'.

Με μπρέικ ο Σέρβος θα φτάσει στο 4-2. Ο Ρουντ θα σβήσει 2 ματς πόιντ του "Νόλε" στο 8ο γκέιμ και θα μειώσει σε 5-3. Ο Τζόκοβιτς θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του (6-3) μετά από 2 ώρες και 11 λεπτά.

Ο Νόβακ αλλά και ο Κάσπερ απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των 1000 θεατών αφού αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι στο ταμπλό των ανδρών στη Ρώμη που διεξήχθη με κόσμο.

