Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Λέναρντ Στρουφ απέκλεισε τον Νταβίντ Γκοφέν και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει σε προημιτελικό στο Western and Southern Open.

Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-4 του No10 Βέλγου Νταβίντ Γκοφέν και συνεχίζει στους "8" όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Σάντγκρεν.

Ο Γκοφέν θα γίνει ο 3ος παίκτης του top-10 από τους 7 που συμμετέχουν στο τουρνουά της Νέας Υόρκης που θ' αποκλειστεί νωρίς μετά από τους Ντομινίκ Τιμ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ που έμειναν εκτός από τον 2ο γύρο.

Οι πόντοι ήταν 96-93 για τον Στρουφ όπως και οι άσοι (12-6). Ο Γκοφέν ήταν ο φιναλίστ του τουρνουά το 2019.

Struff is on @Struffitennis tops David Goffin 6-4 3-6 6-4 to reach his first Masters 1000 quarter-final. #CInCYTENNIS pic.twitter.com/mzK4Zv4MHg

— Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020