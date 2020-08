Ζβέρεφ - Μάρεϊ 1-2: Βρετανική υπεροχή στη Νέα Υόρκη (vids)

Στον 3ο γύρο του Westerm and Southern Open προκρίθηκε ο Άντι Μάρεϊ !

Ο Βρετανός τενίστας έδειξε στοιχεία του παλιού καλού του εαυτού και επικράτησε με 6-3, 3-6, 7-5 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Αυτή ήταν η πρώτη πρόκριση του Μάρεϊ σε 3ο γύρο σε Masters μετά από το 2017 στο Madrid Open ενώ η νίκη ήταν 2η σε ισάριθμα παιχνίδια κόντρα στον Ζβέρεφ και η 102 απέναντι σε παίκτη του top-10 (No7).

Οι άσοι ήταν 10-2 για τον Γερμανό ο οποίος όμως ειδικά στα τελευταία γκέιμ προδόθηκε από τα διπλά λάθη! Συνολικά ήταν 10-4! Ο Ζβέρεφ είχε 3/11 μπρέικ πόιντ και ο Μάρεϊ είχε 4/8.

Ο Βρετανός κέρδισε 95 και ο Γερμανός 91 πόντους. Επόμενος αντίπαλος για τον Μάρεϊ θα είναι ο Μίλος Ράονιτς.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Άντι Μάρεϊ με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1, εν συνεχεία στο 4-1 και στο 7ο γκέιμ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ για να φτάσει στο 5-2 και να επικρατήσει με 6-3.

Η ιστορία άλλαξε στο 2ο σετ. Μπορεί στο 3-2 ο Μάρεϊ να έσβησε τριπλό μπρέικ πόιντ του Γερμανού αλλά εκείνος με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1 (6-3).

Στο 3ο ο Βρετανός πάλι στο 4ο γκέιμ θα κάνει μπρέικ (3-1) αλλά ο Γερμανός με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 από 4-1 και θα προηγηθεί πάλι με μπρέικ με 5-4!

Ο Ζβέρεφ θα κάνει διπλό λάθος και θα δώσει μπρέικ πόιντ στον Μάρεϊ αλλά θα το σβήσει!

Ο Βρετανός με νέο διπλό σφάλμα του Γερμανού θα φτάσει σε νέο μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 5-5 με μπρέικ (από νέο διπλό σφάλμα!).

Με άνεση ο Μάρεϊ θα φτάσει στο 6-5 και θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ! Θα εκμεταλλευτεί την πρώτη ευκαιρία και θα επικρατήσει με 7-5 μετά από 2.35'!

Waving to the third round like @andy_murray picks up his first win since 2017!#CInCyTENNIS pic.twitter.com/VTihj77jBZ — ATP Tour (@atptour) August 24, 2020