Πρόωρος αποκλεισμός για τον Ντομινίκ Τιμ στο Western and Southern Open.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο3 του κόσμου και στο Νο2 του ταμπλό αποκλείστηκε με 6-2, 6-1 σε 62' από τον Σέρβο Φίλιπ Κραϊνοβιτς και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο US Open.

Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας του Τιμ μετά από σχεδόν 6 μήνες και δεν κατάφερε να προκριθεί στον 3ο γύρο του τουρνουά όπως έκανε και άλλος ένας top-10 παίκτης ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Δυο λιγότεροι για Τσιτσιπά

Τόσο ο Τιμ όσο και ο Ζβέρεφ είναι στην πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά και θα ήταν πιθανοί αντίπαλοι του στον ημιτελικό. Στην ίδια πλευρά είναι και ο Ματέο Μπερετίνι ο οποίος απέκλεισε με 6-4, 6-7 (3), 7-5 τον Φιλανδό Ρουσουβουόρι.

Ο Ιταλός θα παίξει με τον Οπέλκα και ο νικητής του αγώνα με τον νικητή του παιχνιδιού Τσιτσιπάς-Ίσνερ στα προημιτελικά.

Σ' άλλα παιχνίδια του ταμπλό των ανδρών, ο Σάντγκρεν απέκλεισε με 6-7 (5), 6-2, 7-6 (5) τον Αλιασίμ, ο Στρουφ με 7-6 (4), 3-6, 6-4 τον Σαποβάλοφ, ο Οπέλκα με 6-3, 7-6 (4) τον Σβάρτσμαν και ο Κατσάνοφ με 7-6 (8), 6-1 τον Καρένο Μπούστα.

