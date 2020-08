Την πρώτη νίκη της καριέρας του στο Western and Southern Open η οποία και του έδωσε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Masters της Νέας Υόρκης πέτυχε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (24.8) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-1, 6-3 του Νοτιοαφρικανού Κέβιν Άντερσον στον 2ο γύρο και θα παίξει την Τρίτη με τον νικητή του αγώνα του Τζον Ίσνερ με τον Τζον Μίλμαν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι του απέναντι σ' έναν πολύ έμπειρο παίκτη που έχει φτάσει έως το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει δυο τελικούς σε Grand Slam.

Αυτή ήταν η 3η νίκη του Έλληνα τενίστα επί του Νοτιοαφρικανού στα 4 παιχνίδια που έχουν συναντηθεί από το 2018 έως και το 2020. Ο αγώνας αυτός ήταν ο πρώτος του Τσιτσιπά στο Tour μετά από τον Φεβρουάριο και τον τελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ντουμπάι.

Ο Τσιτσιπάς είχε 12 αβίαστα και 29 ο Άντερσον ενώ κέρδισε 60 πόντους έναντι 41.

Τρία μπρέικ και 1-0!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί 2-1 με μπρέικ . Ο Έλληνας τενίστας είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ , ο Νοτιοαφρικανός το "έσβησε" αλλά με την 3η προσπάθεια ήρθε το μπρέικ.

Το 3-1 είναι απλή υπόθεση για τον Τσιτσιπά και με μπρέικ θα φτάσει στο 4-1. Με το 3ο του μπρέικ θα επικρατήσει με 6-1 στο 1ο σετ σε 32΄! Οι πόντοι ήταν 29-17 για τον Έλληνα.

Ασταμάτητος ο Στέφανος

Το 2ο σετ θ' ανοίξει με love service game για τον Τσιτσιπά και ο Άντερσον θα κρατήσει το σερβίς του για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Νοτιοαφρικανός πίεσε στο 3ο γκέιμ αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σε μπρέικ πόιντ και ο Έλληνας έκανε το 2-1.

Το 5ο γκέιμ ήταν πολύ σημαντικό. Ο Άντερσον θα φτάσει στο 0-40 θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς θα το "σβήσει" και με 5 σερί πόντους θα το κερδίσει για το 3-2.

Το 4-3 είναι για τον Έλληνα τενίστα και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3! Ο Άντερσον σβήνει το 1ο ματς πόιντ αλλά με το 2ο ο Τσιτσιπάς θα επικρατήσει με 6-3 σε 1.09'.

He means business this week!

Someone's ready to compete again @StefTsitsipas is on court now against @KAndersonATP pic.twitter.com/BpSoXgEcI4

— ATP Tour (@atptour) August 23, 2020