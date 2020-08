Μαρία Σάκκαρη: «Εμφάνιση που μου δίνει αυτοπεποίθηση» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένη από την εμφάνιση της και φυσικά από τη νίκη της απέναντι στην Κόκο Γκάουφ στον 1ο γύρο του Western and Southern Open δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που κατά γενική ομολογία έπαιξε πολύ καλά απέναντι σε μια 16χρονη αλλά σπουδαία τενίστρια είπε μεταξύ άλλων μετά από τον αγώνα της:

«Νομίζω έπαιξα πραγματικά έναν καλό αγώνα.Έπαιξα και στο Παλέρμο αλλά για μένα δεν μετράει αφού δεν έπαιξε καλά. Για μένα έχει σημασία ότι επέστρεψα με τέτοια εμφάνιση και παίρνω αυτοπεποίθηση από αυτό.

Νομίζω το σερβίς μου πήγε καλά σήμερα. Το πιο δύσκολο ήταν να κρατήσω την τακτική μου σ' όλο τον αγώνα αλλά είμαι ικανοποιημένη αφού μετά από πολύ καιρό έπαιξα σ' αυτό το επίπεδο».

