Αποδίδοντας φανταστικό τένις η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 6-1, 6-3 της Κόκο Γκάουφ στον 1ο γύρο του Western and Southern Open στη Νέα Υόρκη και προκρίθηκε στους "32".

Η Ελληνίδα, Νο13 του ταμπλό, δεν άφησε κανένα περιθώριο στη 16χρονη αντίπαλο της και θα περιμένει την Κυριακή τον αγώνα της Ζανγκ με την Πουτίντσεβα για να μάθει την αντίπαλο της.

Οι άσοι ήταν 4-3 για την Μαρία και τα διπλά λάθη 4-4. Η Σάκκαρη κέρδισε 56 έναντι 41 πόντους και τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/6 και 0/1.

Με πατημένο...γκάζι!

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει φανταστικά στο παιχνίδι. Με μπρέικ στο 2ο γκέιμ θα φτάσει στο 2-0 και παρά την πίεση που δέχτηκε έφτασε στο 3-0!

Η Γκάουφ θα μειώσει σε 3-1 αλλά η Σάκκαρη δεν θα της αφήσει περιθώρια και θα φτάσει στο 4-1! Η φανταστική Μαρία Σάκκαρη κερδίζει με μπρέικ το 6ο (5-1) και σε 25' θα κατακτήσει το σετ με 6-1. Η Σάκκαρη είχε 2/4 μπρέικ πόιντ και η Γκάουφ είχε 0/0!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την live περιγραφή του αγώνα!

Μάθημα ελληνικών...

Η Αμερικανίδα θα κερδίσει χωρίς απώλεια το 1ο γκέιμ (0-1) στο 2ο σετ. Η Γκάουφ θα φτάσει στο 1ο της μπρέικ ποιντ αλλά η Σάκκαρη θα το "σβήσει" για το 1-1.

Με μπρέικ η Σάκκαρη θα κάνει το 2-1 και με φανταστικά χτυπήματα θα φτάσει στο 3-1! Η Αμερικανίδα θα μειώσει σε 3-2 αλλά η Μαρία με ψυχραιμία θα αυξήσει τη διαφορά (4-2).

Η Γκάουφ θα μειώσει σε 4-3 αλλά η Σάκκαρη θα κάνει το 5-3 και με μπρέικ θα επικρατήσει με 2-0 σετ σε 1.05!

. @mariasakkari slides into the nd round at @CincyTennis !

One set in the books for @mariasakkari

She takes the opening set over Gauff, 6-1 at #CInCyTENNIS pic.twitter.com/O6tHQHW67z

— wta (@WTA) August 22, 2020