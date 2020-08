Τσιτσιπάς: «Η μητέρα μου έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καριέρα μου» (vid)

Πολλά και ενδιαφέροντα είπε στους θαυμαστές του σε... συνέντευξη που έδωσε στο Instagram o Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας είναι στην Νέα Υόρκη εκεί όπου το Σάββατο (22/8) αρχίζει στο Western and Southern Open και στις 31.8 το US Open και είχε μεγάλα κέφια.

Ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε μεταξύ άλλων ποιο είναι εκείνο το πρόσωπο που έχει επηρεάσει πιο πολύ την καριέρα του και απάντησε σε απόλυτη σιγουριά:«Η μαμά μου έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καριέρα μου. Με έμαθε τόσα πολλά πράγματα, να είμαι πειθαρχημένος, να είμαι πνευματικά δυνατός και να δέχομαι πολλές μαλ@@ιες».

Ο Έλληνας τενίστας αποκάλυψε επίσως πως εδώ και καιρό είναι υπό σκέψη να κόψει τα μακριά μαλλιά του αφού «είναι δύσκολο να διατηρήσεις μακριά μαλλιά αλλά την ίδια ώρα είναι το στυλ μου και είναι αυτό που είμαι», ενώ ερωτηθείς για την γλώσσα που θα ήθελε να μάθει είπε πως τον εξιτάρουν τα ιαπωνικά.

Έδωσε credit στην ελληνική κουζίνα και επεσήμανε πως είναι ευγνώμων στη ζωή του που είναι Έλληνας. Επίσης σχολίασε με τον καλύτερο τρόπο τον Ναδάλ, την Γκάουφ, την Σερένα, τον Μανωλά και την Οσάκα ενώ αποκάλυψε πως είναι ερωτευμένος όλο τον χρόνο. «Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή κάθε ημέρα», είπε ο 22χρονος τενίστας.

Αποκάλυψε πως από τα πιο τρελά πράγματα που έχει κάνει είναι ν΄αγοράσει ένα αυτοκίνητο Tesla χωρίς να έχει δίπλωμα ενώ ως πιο funny παίκτη του tour επέλεξε τον Άντι Μάρεϊ.

Επίσης έδωσε νέο ... παρατσούκλι "Pistol Pete" στον αδελφό του Πέτρο ενώ για τον άσπονδο φίλο του Ντανίλ Μεντβέντεφ είπε: « Ήταν η μοναδική φορά στην καριέρα μου που εκνευρίστηκα με έναν αντίπαλό μου αλλά όλα αυτά είναι στο παρελθόν, ας το ξεχάσουμε και να συνεχίσουμε».

Stefanos Tsitsipas with all the answers on Instagram today pic.twitter.com/2BEmocmzNE

— Tennis Majors (@Tennis_Majors) August 20, 2020