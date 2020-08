Την 19η νίκη της σε 31 αγώνες κόντρα στην αδελφή της Βένους πέτυχε στο Κεντάκι και στον 2ο γύρο του Top Seed Open η Σερένα Ουίλιαμς.

Η Σερένα επικράτησε σε 2 ώρες και 19' με 3-6, 6-3, 6-4 της "μαχητικής" Βένους και έτσι εξασφάλισε μια θέση στους "8" του τουρνουά.

Ο αγώνας ήταν ιστορικός αφού οι "μάχες" των δυο αδελφών Ουίλιαμς καλύπτουν πλέον τέσσερις δεκαετίες ιστορίας στο παγκόσμιο τένις.

Οι άσοι ήταν 13-6 για την Σερένα, τα διπλά λάθη 11-4 υπέρ της Σερένα και οι πόντοι 99-94 για την νικήτρια η οποία είχε 5/15 μπρέικ πόιντ έναντι 4/6 της αδελφής της.

Ψυχάρα η Βένους!

Η Σερένα αρχίζει με μπρέικ (1-0) στο 1ο σετ και αν και θα έχει ευκαιρία για νέο μπρέικ στο 3ο γκέιμ η Βένους θα την "σβήσει" και θα μειώσει σε 2-1. To διπλό λάθος της Σερένα στο 4ο θ' ανοίξει το δρόμο για το μπρέικ (2-2) στην Βένους η οποία και θα προηγηθεί με 3-2.

Με νέο μπρέικ η μεγάλη Ουίλιαμς θα φτάσει στο 4-2 και στο 5-2! Το 1ο σετ θα πάει στην Βένους Ουίλιαμς με 6-3. Η Σερένα Ουίλιαμς τελειώνει το σετ με 1/6 μπρέικ πόιντ.

Μονομαχία από τα παλιά!

Στο 2ο η Σερένα θα προηγηθεί με 2-1 αλλά η Βένους θα "σβήσει" δυο μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Με άσο η Σερένα θα κερδίσει το 5ο γκέιμ (3-2) ενώ και το 6ο είναι συγκλονιστικό.

Η Βένους θα "σβήσει" άλλα τρία μπρέικ πόιντ (1/11!) αλλά η Σερένα θα τα καταφέρει, θα φτάσει σε μπρέικ και θα προηγηθεί με 4-2! Η Βένους θα μειώσει σε 5-3 αλλά θα ισοφαριστεί (6-3) στα σετ.

«Καθάρισε» η Σερένα

Η Σερένα Ουίλιαμς θα προηγηθεί στο 3ο με μπρέικ (2-1) αλλά η Βένους Ουίλιαμς επιμένει. Θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να εισέλθει ξανά στο παιχνίδι.

Το 5ο γκέιμ θα πάει στη Βένους (3-2) και με άνεση με μπρέικ θα "γράψει" το 4-2.

Η Σερένα Ουίλιαμς θα έχει και εκείνη τριπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ και θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 4-3. Το 4-4 είναι γεγονός.

Στο 9ο η Σερένα θα γυρίσει από το 0-30, θα εκμεταλλευτεί το διπλό λάθος της αδελφής της και θα φτάσει με μπρέικ στο 5-4!

Με το σερβίς της η Σερένα θα φτάσει τελικά στη νίκη.