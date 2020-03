Κορονοϊός: Η Μπουσάρντ χρειάζεται σύντροφο για την καραντίνα! (pics)

Η 26χρονη τενίστρια δεν φοβάται την καραντίνα και τον κορονοϊό αλλά κάτι της λείπει. Κι αυτό είναι ένα αγόρι.

«Δεν έχω παράπονο, αλλά νιώθω ότι η καραντίνα θα ήταν πιο διασκεδαστική με ένα αγόρι», έγραψε η Καναδή και καταλαβαίνετε πως ο λογαριασμός της στο twitter πήρε... φωτιά!

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

Wave and smile if your name is @geniebouchard and it's your 26th birthday today!

Happy birthday, Genie - here's to a great 26th year on and off the court. pic.twitter.com/OCqEHsgJFq

— Tennis Canada (@TennisCanada) February 25, 2020