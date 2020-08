Η "Βασίλισσα" Σερένα Ουίλιαμς επέστρεψε στο τένις.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια μπροστά στα μάτια της κόρης της επικράτησε στον 1ο γύρο του Top Seed Open με 4-6, 6-4, 6-1 της Μπερνάρντα Πέρα και συνεχίζει στο τουρνουά του Κεντάκι.

Η Σερένα είχε ν΄αγωνιστεί σε τουρνουά από τις 24 Ιανουαρίου όταν και είχε παίξει στο Australian Open και είχε όπως όλες οι συμπαίκτριες της ένα μεγάλο διάστημα αποχής λόγω του covid-19.

Τηρώντας όλους τους κανόνες για την προστασία από τον covid-19 εισήλθε στο κορτ φορώντας μια από τις 50 μάσκες της και με ανατροπή έκανε το καθήκον της μετά από 6 μήνες!

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Βένους Ουίλιαμς με την Βικτόρια Αζαρένκα. Η Σερένα (Νο9) είναι στο Νο1 του ταμπλό.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Ουίλιαμς προηγήθηκε με 2-1 αλλά η Πέρα με μπρέικ έφτασε στο 2-3! Κράτησε το σερβίς της για το 2-4 και 3-5 και άνοιξε λογαριασμό στα σετ (6-4).

Στο 2ο η Σερένα θα προηγηθεί με 3-1 με μπρέικ . H Πέρα "απαντά" με μπρέικ για το 3-2 και το παιχνίδι θα οδηγηθεί στο 4-4.

Η κλάση της Σερένα θα μετρήσει, θ' αντέξει στην πίεση είπε 4 φορές όχι (4-4, 0-40) στις ευκαιρίες της Μπερνάντα για να κερδίσει το 9ο γκέιμ και θα προηγηθεί με 5-4.

Με το 2ο της μπρέικ να έρχεται στο 10ο γκέιμ θα επικρατήσει με 6-4 και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Με μπρέικ η Ουίλιαμς θα προηγηθεί με 3-1 στο 3ο και με νέο μπρέικ θα επικρατήσει με 6-1!

The are going to a decider!@serenawilliams takes the second set, 6-4.#TSOpen pic.twitter.com/5VcLsMpdxF

— wta (@WTA) August 11, 2020