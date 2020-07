Το νέο διαφημιστικό του Φέντερερ είναι εμπνευσμένο από το τένις στις ταράτσες (pic&vid)

Στον καιρό της καραντίνας στην Ιταλία δυο μικρά κορίτσια που αγαπούν το τένις αποφάσισαν ν' ανέβουν στις ταράτσες των σπιτιών τους και ν' ανταλλάξουν χτυπήματα.

Το video τους έγινε γρήγορα viral και το δημοσίευσαν πολλοί τενίστες και φυσικά η ATP και η WTA.

Λίγους μήνες αργότερα σε μια πόλη κοντά στη Γένοβα της Ιταλίας εθεάθη επάνω σε ταράτσια με μια ρακέτα στο χέρι ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας γυρίζει το νέο του διαφημιστικό για γνωστή εταιρεία ζυμαρικών και οι υπεύθυνοι της αποφάσισαν να βασιστούν στην ιδέα των δυο κοριτσιών.

Ο Φέντερερ είναι ο μεγάλος πρεσβευτής της εταιρείας και με μεγάλη όρεξη γύρισε το νέο διαφημιστικό που θα θυμίζει την εποχή της καραντίνας στην Ιταλία αλλά σίγουρα θα έχει και άλλα μηνύματα.

