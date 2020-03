Πρώτη φορά στο Νο3 ο Ντομινίκ Τιμ (vids)

Ιστορία έγρψε ο Ντομινίκ Τιμ αφού την Δευτέρα (2/3) ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Αυστριακός τενίστας που στην αρχή της χρονιάς έφτασε στον τελικό του Australian Open αλλά έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς άφησε στην 4η θέση τον Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος δεν μπόρεσε λόγω τραυματισμού να υπεραπιστεί τον τίτλο στο Ντουμπάι.

O Ελβετός ήταν ξανά στο Νο4 στις 29 Απριλίου 2019. Από τους παίκτες που είναι στο top-10 εκτός από το Big-3 μόνο ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε "ανέβει" στο Νο3 στις 6/11/2017.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει φτάσει έως το Νο5, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Νο4, ο Γκαέλ Μονφίς στο Νο6, o Ματέο Μπερετίνι στο Νο8 και ο Νταβίντ Γκοφέν στο Νο 7.

