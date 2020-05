Στέφι Γκραφ: Το ανεπανάληπτο «Golden Slam» του 1988 (vids)

Πέρασαν 20 και κάτι χρόνια από τότε που σταμάτησε το τένις αλλά ο μύθος της είναι εδώ και η εικόνα της θα είναι για πάντα χαραγμένη στις μνήμες εκείνων που ασχολούνται με το τένις.

Η Στέφι Γκραφ κρέμασε τη ρακέτα της το 1999 έχοντας από το 1982 έως τότε κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα της. Η ιστορία έχει καταγράψει ότι κέρδισε 22 τίτλους Grand Slam και πως έμεινε στο Νο1 του κόσμου για 377 εβδομάδες, που είναι και ρεκόρ.

Η Στεφανί Μαρία Γκραφ ή Στέφι όπως έμεινε στην ιστορία σήμερα είναι μητέρα δυο παιδιών που απέκτησε από τον γάμο της με τον Αντρέ Άγκασι και όταν την καλούν σε εκπομπές για να μιλήσει για τένις πάντα την ρωτούν: "Μα πως κέρδισε το Golden Slam το 1988;".

Τι ακριβώς έκανε το 1988; Κατέκτησε όλα τα Grand Slam και ταξίδεψε στη Σεούλ για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Είναι ο μοναδικός άνθρωπος (άνδρας-γυναίκα) που έχει κατακτήσει και τους 5 τίτλους μέσα σε μια χρονιά και αφού δεν το πέτυχε κάποιος από τους Big-3 στους άνδρες δύσκολα θα το δούμε να συμβαίνει ξανά...

Η χρονιά του θριάμβου (1988)

Εν αρχή...

Η Γκραφ γεννήθηκε το 1969 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σε Grand Slam το 1987 στο Παρίσι. Τη χρονιά που επικράτησε και στα τέσσερα Grand Slam, το 1988 ήταν ένα νεαρό κορίτσι που μόλις είχε κλείσει τα 19 και βάδιζε προς τα 20!

Εμφανίστηκε στο τένις για να τελειώσει την κυριαρχία δυο μεγάλων κυριών. Της Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και της Κρις Έβερτ οι οποίες δεν άφησαν τίποτα για τις άλλες από την δεκαετία του '70 έως τότε.

Εκείνο το κορίτσι, η Στέφι, που ήρθε για να μείνει, έφτασε στους 107 τίτλους καριέρας και είναι η μοναδική τενίστρια που έχει κατακτήσει το κάθε Grand Slam το λιγότερο τέσσερις χρονιές!

Australian Open: Καγκουρό από τη Γερμανία

H τενίστρια από την Δυτική Γερμανία αρχίζει από την Μελβούρνη και το Australian Open την πορεία θριάμβου. H Γκραφ είχε να παίξει στο Australian Open από το 1984.

Επέστρεψε στην Αυστραλία αποφασισμένη. Στον προημιτελικό κερδίζει την νικήτρια του 1987 Χάνα Μαντλίκοβα. Θα φτάσει έως τον τελικό έχοντας 10-0 νικηφόρα σετ.

Αντίπαλος της θα είναι η Έβερτ ή η Ναβρατίλοβα. Η Κρις επικρατεί στον ημιτελικό.Στον τελικό η Γερμανίδα φτάνει στο 6-1 στο 1ο σετ και έστω και πιο δύσκολα (7-6 (3) κερδίζει και το 2ο και είναι πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Roland Garros: Υπεράσπιση τίτλου

Το 1987 η Στέφι στα 17 της χρόνια είχε κατακτήσει το Roland Garros. Ήταν ο πρώτος τίτλος Grand Slam της καριέρας της και έπρεπε να πάει στο Παρίσι για να τον υπερασπιστεί.

Από τον Αύγουστο του 1987 είναι στο Νο1 και θα μείνει εκεί για 186 σερί εβδομάδες. Εκεί έχει ταξιδέψει τόσο η Έβερτ όσο και η Ναβρατίλοβα. Η πρώτη φτάνει έως τον 3ο και η δεύτερη έως τον 4ο γύρο.

Η Γκραφ είναι και πάλι στον τελικό. Εκεί θα συναντήσει την Ναταλία Ζβέρεβα και θα την κατατροπώσει (6-0, 6-0). Το δεύτερο βήμα είχε γίνει.

Wimbledon: Κερδίζοντας την Μαρτίνα

Tα δύσκολα έρχονται στο Λονδίνο. Το Wimbledon είναι το τουρνουά της Ναβρατίλοβα αφού από το 1978 έως το 1987 έχει κατακτήσει 8 τίτλους.

Αυτό το ξέρει καλά η Στέφι. Το είχε βιώσει και το 1987. Είχε φτάσει στον τελικό και είχε ηττηθεί 2-0 σετ από την Μαρτίνα. Το ίδιο είχε γίνει στη συνέχεια και στο US Open.

Οι δυο τους φτάνουν στον τελικό. Η "παλιά" και το "φρέσκο αίμα". Η Ναβρατίλοβα κατακτά με 7-5 το 1ο σετ. Η συνέχεια όμως ανήκει στην Γκραφ. Κερδίζει με 6-2, 6-1 τα 2 επόμενα και κατακτά το 3ο Grand Slam της μέσα στη χρονιά.

Για πρώτη φορά είναι πρωταθλήτρια στο τουρνουά των τουρνουά.

US Open: Της ντάμας το καρέ

Ταξιδεύει στις ΗΠΑ μ' ένα όνειρο. Να γράψει το όνομα της στην πολύ μικρή λίστα (αθλητών-αθλητριών) που είχαν κερδίσει και τα 4 Grand Slam σε μια χρονιά.

Το 1987 είχε χάσει στον τελικό στη Νέα Υόρκη. Το 1988 κερδίζει. Στον ημιτελικό θα ετοιμαστεί να παίξει με την Κρις Έβερτ αλλά η Αμερικανίδα θα αποσυρθεί.

Στον τελικό θα παίξει με την Γκαμπριέλα Σαμπατίνι από την Αργεντινή. Θα την κερδίσει με 6-3, 3-6, 6-1 και θα είναι η 3η γυναίκα μετά από την Κόνολι και την Κορτ που θα κατακτήσει και τους 4 τίτλους σε μια χρονιά.

Ολυμπιακοί Αγώνες: Golden Slam

Λίγες εβδομάδες μετά από τη Νέα Υόρκη θα φτιάξει τις βαλίτσες της και θα βρεθεί στη Σεούλ για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988. Στο μυαλό της είναι το "Golden Slam".

Είναι μια ευκαιρία που δεν θα παρουσιαστεί ξανά. Να κατακτήσεις τα 4 Grand Slam αλλά και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Με άνεση θα φτάσει στον τελικό.

Εκεί θα την περιμένει πάλι η Γκαμπριέλα Σαμπατίνι η οποία δεν θα προλάβει να σκεφτεί ότι μπορεί ν' ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η Γκραφ επικρατεί με 6-3, 6-3 και είναι "χρυσή" Ολυμπιονίκης.

Μετά από την ανεπανάληπτη επιτυχία της θα δηλώσει: «Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα πετύχουν πολλοί άνθρωποι μετά από εμένα». Έως σήμερα, 22 χρόνια μετά, δεν το έχει πετύχει κανείς.

