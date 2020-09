Στον πρώτο του τελικό στο US Open και στον τέταρτο σε Grand Slam θα παίξει την Κυριακή στη Νέα Υόρκη ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός (Νο3) επικράτησε στον ημιτελικό με 6-2, 7-6 (7), 7-6 (5) του Ντανίλ Μεντβέντεφ και έκλεισε μια θέση στον μεγάλο τελικό!

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που είχε 15-0 σετ σε 5 αγώνες έχασε και τα 3 στον κρίσιμο ημιτελικό και δεν θα είναι όπως το 2019 στον τελικό του US Open.

Από την άλλη ο Αυστριακός έχει ήδη δυο τελικούς στο Roland Garros (2018, 2019), έναν στο Australian Open (2020) και τώρα στο US Open θα ψάξει το πρώτο του Grand Slam.

Αντίπαλος του θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και το βράδυ της Κυριακής ένας από τους δυο θα γίνει ο πρώτος παίκτης εκτός των Big-3 από τον Σεπτέμβριο του 2016 που θα κατακτήσει Grand Slam.

Είναι φυσικά ο πρώτος Αυστριακός στην ιστορία του US Open που θα παίξει στον τελικό.

Απίθανο ξεκίνημα!

Στο 1ο σετ, ο Τιμ με υπομονή θα "σπάσει" το σερβίς του Μεντβέντεφ στο 6ο γκέιμ (4-2) και με νέο μπρέικ θα επικρατήσει με 6-2.

Ο Ρώσος έχει 13 αβίαστα λάθη.

Επέστρεψε για το 2-0

Ο Μεντβέντεφ θα επιστρέψει και θ' ανοίξει με μπρέικ το 2ο (1-0) για να φτάσει στο 3-1 αλλά ο Τιμ θα πάρει πίσω το μπρέικ στο 10ο γκέιμ (5-5).

Στο 11ο ο Ρώσος θα προσπαθήσει 4 φορές να πάρει πίσω το μπρέικ αλλά ο Αυστριακός θα σταθεί όρθιος και θα προηγηθεί με 6-5.

Το σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ. Εκεί θα σβήσουν από ένα σετ πόιντ αλλά ο Τιμ θα έχει και 2ο σερί και θα κλείσει το σετ στο 7-6 (7) σε 69'.

Με την ίδια συνταγή

Ο Μεντβέντεφ θα ξεκινήσει με μπρέικ (2-0) στο 4ο σετ και θα προηγηθεί με 4-1. Ο Τιμ θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 5-4 και με το σερβίς του θα φέρει το σετ στο 5-5!

Το 3ο σετ θα οδηγηθεί και αυτό στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Μεντβέντεφ θα σβήσει ένα ματς πόιντ αλλά ο Τιμ θα εκμεταλλευτεί το επόμενο και θα κερδίσει το παιχνίδι.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.55. Οι πόντοι ήταν 127-112 και οι winners 29-22 (Μεντβέντεφ). Τα αβίαστα λάθη ήταν 44-33 και ο Μεντβέντεφ είχε 2/8 μπρέικ πόιντ ενώ ο Τιμ 4/10.

Respect at the net between two great competitors. @ThiemDomi @DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/RciShrpKeT

— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020