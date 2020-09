Ναόμι Οσάκα: «Θα ήταν ενοχλητικό να χάσω σε λιγότερο από μια ώρα»

Δεν θα άντεχε στην ιδέα να χάσει στον τελικό του US Open σε λίγοτερο από μια ώρα αγώνα η Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα (Νο3) επικράτησε τελικά με 1-6, 6-3, 6-3 της Βικτόρια Αζαρένκα και δήλωσε ανακουφισμένη αφού έχασε το 1ο σετ σε 27' και είχε φτάσει στο 2-0 στο 2ο η Λευκορωσίδα.

«Για μένα σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ενοχλητικό να το χάσω σε λιγότερο από μία ώρα. Έπρεπε να προσπαθήσω σκληρά και να σταματήσω να σκέφτομαι ότι θα χάσω», είπε η Ναόμι Οσάκα η οποία συνεχάρη την Αζαρένκα και είπε για εκείνη: «Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να σε αντιμετωπίσω σε άλλους τελικούς. Ήταν ένας πολύ σκληρός αγώνας για μένα».

Η Ιαπωνέζα αναφέρθηκε και στην κίνηση της να φορέσει στους 7 αγώνες της ισάριθμες μάσκες στις οποίες ήταν γραμμένα τα ονόματα Αφροαμερικανών που έχασαν την ζωή τους από αστυνομική βία στις ΗΠΑ.

«Νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε τους ανθρώπους ν' αρχίσουν να μιλούν», είπε η 22χρονη που έχει κερδίσει ήδη 3 τίτλους Grand Slam.

Η Βικτόρια Αζαρένκα από την πλευρά της μετά από 7 χρόνια έπαιξε ξανά σε τελικό Grand Slam, θα ήθελε να έχει κερδίσει, αλλά είναι ευχαριστημένη για την μεγάλη της επιστροφή.

«Ήταν σίγουρα τρεις υπέροχες εβδομάδες γεμάτες τένις. Δεν είχα τόσο καλά αποτελέσματα εδώ και πολύ καιρό οπότε είμαι ενθουσιασμένη για την πορεία μου. Η ήττα είναι ήττα αλλά δεν αλλάζει και πολύ για μένα η τελική εντύπωση.

Φυσικά και θα ήθελα να κερδίσω. Έδωσα ότι μπορούσα μέσα στο κορτ. Είμαι πολύ περήφανη και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο να παίζω και να διασκεδάζω».

