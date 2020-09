Στον τελικό του US Open προκρίθηκε η Ναόμι Οσάκα .

Η Ιαπωνέζα επικράτησε με 7-6 (1), 3-6, 6-3 της Αμερικανίδας Τζένιφερ Μπράντι στον ημιτελικό και θα παίξει στον τελικό του Σαββάτου (23:00) στη Νέα Υόρκη.

Αυτός θα είναι 2ος τελικός της στο US Open αφού το 2018 είχε κερδίσει την Σερένα Ουίλιαμς ενώ κατέκτησε στις αρχές του 2019 και το Australian Open. Έτσι η 22χρόνη θα διεκδικήσει τον 3ο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.

Στον τελικό θα παίξει με την νικήτρια του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στην Σερένα Ουίλιαμς και την Βικτόρια Αζαρένκα.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Μπράντι θα απειλήσει με μπρέικ στο 7ο γκέιμ αλλά η Οσάκα θα προηγηθεί με 4-3.

Το σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ και η Ιαπωνέζα θα επικρατήσει με 7-6 (1) σε 51'. Αυτό είναι το 1ο σετ που χάνει η Αμερικανίδα στο US Open.

Η Μπράντι θα πετύχει μπρέικ στο 8ο γκέιμ για να φτάσει στο 5-3 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς της για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Με μπρέικ η Οσάκα θα προηγηθεί με 3-1 στο 3ο σετ αλλά η Μπράντι θα μείνει "ζωντανή" αφού θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ και θα μειώσει σε 4-2.

Τελικά η Ιαπωνέζα θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίτς της με 6-3.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.08. Οι πόντοι ήταν 98-88. Οι winners 35-35 και τα αβίαστα λάθη ήταν 17-25.

