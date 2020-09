Σημάδι-τίτλου από την Ναόμι Οσάκα η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open.

Η Ιαπωνέζα πρώην Νο1 είναι στους "8" του US Open για 2η φορά μετά από το 2018 και συνολικά σε Grand Slam για 3η αφού είχε βρεθεί και το 2019 στο Australian Open.

Το σπουδαίο είναι πως τόσο το 2018 στη Νέα Υόρκη όσο και το 2019 στη Μελβούρνη η Ναόμι Οσάκα κατέκτησε τον τίτλο.

Η Οσάκα απέκλεισε με 6-3,6-4 την Εσθονή Κονταβέιτ (έσβησε 5 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ!) και την Τρίτη θα παίξει στον προημιτελικό με την Αμερικανίδα Σέλμπυ Ρότζερς η οποία έσβησε 4 ματς πόιντ και έβγαλε νοκ άουτ την Πέτρα Κβίτοβα.

Εν συνεχεία θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Μπράντι με την Πουτίντσεβα.

.@naomiosaka walked out in a Trayvon Martin mask for her Round 4 match in Arthur Ashe Stadium.#USOpen pic.twitter.com/KH32L0Ceez

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020