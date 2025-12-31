Η Αλγερία επικράτησε 3-1 επί της Ισημερινής Γουινέας, έκανε το 3/3 στον όμιλο και προκρίθηκε ως πρώτη στους «16». Εισιτήριο και για Μπουρκίνα Φάσο - Σουδάν.

Δεν είχε αντίπαλο στη φάση των ομίλων του Copa Africa η Αλγερία. Επικρατώντας και στην τελευταία αγωνιστική με 3-1 επί της Ισημερινής Γουινέας έκανε το 3/3 και προκρίθηκε ως αριστούχος από τον πέμπτο όμιλο, έχοντας ήδη σφραγίσει το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Οι Αλγερινοί καθάρισαν την υπόθεση νίκη από το πρώτο κιόλας ημίχρονο χάρη στα γκολ των Μπελαϊντ (19΄), Σαϊμπί (25΄) και Μάζα (32΄), με την Ισημερινή Γουινέα του Μιράντα της Καλαμάτας να πετυχαίνει απλώς το γκολ της τιμής με τον Ενσουέ στο 50΄και να αποχωρεί από τη διοργάνωση.

Την ίδια ώρα η Μπουρκίνα Φάσο έπαιρνε τη νίκη με 2-0 επί του Σουδάν, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του ομίλου. Τα γκολ των Τραορέ (19΄) και Κουασί (85΄) έκριναν το τρίποντο απέναντι στο Σουδάν που τερμάτισε τρίτο, αλλά πήρε με τη σειρά του την πρόκριση για τα νοκ-άουτ.